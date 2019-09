Il colpo del cane: l'anteprima

Può capitare quotidianamente, purtroppo, che un cane smarrisca la via di casa. Ma quando un bulldog francese viene rapito allora si entra nella sfera del mistero? Lo scoprirete nel film Il colpo del cane (Vision Distribution): alcune sequenze in anteprima potrete vederle su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due martedì 17 alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Nelle sale arriverà giovedì 19 settembre. La regia è di Fulvio Risuleo. Nel cast troviamo, tra gli altri, Edoardo Pesce, Silvia D'Amico, Daphne Scoccia, Sabrina Marchetta e Vittorio Viviani.



E' il primo giorno di lavoro. O meglio di un nuovo lavoro. E la partenza non è delle migliori perché le dogsitter Rana (Silvia D'Amico) e Marti (Daphne Scoccia) subiscono il furto del bulldog francese che gli era stato affidato da una ricca signora (Anna Bonaiuto). Passato lo scoramento iniziale non si danno per vinte e si mettono all'inseguimento del ladro, un veterinario, almeno lui sostiene di esserlo, che afferma di chiamarsi Dr Mopsi (Edoardo Pesce). Sarà necessario riavvolgere un lungo nastro per scoprire il mistero che si nasconde dietro questo colpo assai surreale.