Serenity - L'Isola dell'inganno: l'anteprima

L'estate non può iniziare senza un bel dramma. Al cinema si intende. Quello che potrebbe caratterizzare il 2019 è diretto da Steven Knight e ha per protagoniste due vere star, Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Il film si intitola Serenity - L'Isola dell'Inganno ed èin uscita al cinema giovedì 18 luglio distribuito da Lucky Red. Nell'attesa potete vederne alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due lunedì 15 luglio alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema.



Serenity - L'Isola dell'inganno racconta la storia di Baker Dill (interpretato da Matthew McConaughey), un uomo che per scelta di vita ha deciso di spendere il suo tempo su una piccola isola dei Caraibi, dove vive tranquillo facendo il capitano di una barca che porta i turisti a pesca in mare aperto, offrendo quelle emozioni che la maggior parte dell'umanità vive solo nei sogni. La sua serenità viene turbata quando sbuca dal passato appare una sua sensuale, indimenticata ex impersonata da Anne Hathaway: l'apparizione non è casuale in quanto lei gli chiede di salvarla da un nuovo marito violento e sadico, il comunque tenebroso Jason Clarke. Per Baker i caraibi non sono più un buen ritiro.