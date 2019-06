La prima vacanza non si scorda mai: l'anteprima

E' uno dei temi ricorrenti di tanti dibattiti umani e sociali è come il mondo dei social ha cambiato le regole dell'amore. Anche il cinema è sensibile a questa tematica e dunque la affronta sotto svariate sfumature. Ora è arrivato il momento di decifrare l'amore ai tempi di Tinder: questo racconta La prima vacanza non si scorda mai del quale potremo vedere due clip in anteprima lunedì 17 giugno su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due alle ore 21.00 all’interno di 100x100Cinema. Il film arriva nelle sale giovedì 20 giugno distribuito da I Wonder Pictures.



La regia è di Patrick Cassir e i protagonisti sono, tra gli altri, Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm e Vincent Dedienne. Vittime di Tinder sono Ben e Marion che si sono incontrati proprio su Tinder e praticamente al buio decidono di trascorrere le vacanze estive insieme: non un weekend conoscitivo ma le vere vacanze. Lui avea in programma di partire con i familiari per Biarritz mentre lei aveva da tempo programmato un viaggio a Beirut con un gruppo di amici. Insieme scelgono anomalo per una simile avventura e, forse, neanche troppo romantico: la Bulgaria. Una volta giunti sul posto debbono cercare di far convivere le reciproche esigenze e qui comincia la vera storia di La prima vacanza non si scorda mai.