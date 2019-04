A un metro da te: l'ANTEPRIMA

Talvolta la prospettiva non cambia la storia. Da qualunque parte la si vede la coperta sarà sempre mezza corta o mezza lunga. Ma quella che pare un disparità può trovare un suo equilibrio. Qui siamo in una storia tragicamente romantica o romanticamente tragica, una storia in cui una malattia tiene lontane due persone. A un metro da te (Notorius Pictures) arriva al cinema il 21 marzo: su Sky Cinema Romance alcune scene in anteprima il 20 marzo alle ore 20.50. Il film è diretto da Justin Baldoni e i protagonisti sono Cole Sprouse e Haley Lu Richardson.



A un metro da te racconta di un amore ostacolato da una malattia che tiene i due protagonisti lontani, derubati di qualunque contatto fisico che possa invalidare la cura sperimentale che stanno seguendo. Stella (Haley Lu Richardson) e Will (Cole Sprouse) hanno diciassette anni e si conoscono nell'ospedale dove sono ricoverati. Basta uno sguardo è sboccia l'amore. Ma tra loro c'è un terzo incomodo, una malattia che gli impone di restare almeno a un metro e mezzo di distanza. Avvicinarsi moltiplica il rischio di trasmissione di batteri che potrebbero essere mortali. A parlare per loro, a colmare quella crudele distanza sono gli sguardi, i sorrisi e quell'amore totale come solo due adolescenti sanno interpretare. Sapranno darsi coraggio a vicenda nella battaglia contro la malattia ma soprattutto scoprono, e ci insegnano, come vincere le distanze in amore.