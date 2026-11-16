Le due attrici tornano a recitare insieme in The Blondes (Las rubias), nuovo film diretto da Carlota Pereda che mescola thriller e commedia nera. La storia prende spunto da un caso criminale realmente accaduto in Brasile e affronta temi come privilegio, differenze sociali e apparenze Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ester Expósito e Claudia Salas tornano a condividere il set a quattro anni dalla loro esperienza nella terza stagione di Élite. Le due attrici saranno infatti protagoniste di The Blondes (Las rubias), nuovo lungometraggio diretto dalla regista spagnola Carlota Pereda. Il film unirà gli elementi del thriller a quelli della commedia nera e prenderà spunto da una vicenda criminale realmente accaduta in Brasile. Al centro del racconto ci saranno identità, differenze di classe, privilegi e apparenze, attraverso una storia che guarda al cinema noir con un'estetica dai colori più vivaci.

La storia di The Blondes Il film prende spunto dalla cosiddetta "Gang of Blondes", una banda criminale che a San Paolo avrebbe sequestrato una donna facoltosa e utilizzato la sua identità per portare avanti il proprio piano. La vicenda viene riletta da Pereda attraverso una narrazione che combina tensione e ironia, mettendo in discussione il modo in cui l'immagine può influenzare la percezione sociale. Il progetto nasce inoltre dal cortometraggio omonimo realizzato dalla regista e presentato in oltre 140 festival in tutto il mondo. Il lungometraggio ne amplia la storia e porta al centro due protagoniste molto diverse tra loro. Approfondimento Ester Expósito e Claudia Salas, da Élite a The Blondes

Ester Expósito interpreta Cristina Ester Expósito sarà Cristina, una donna bionda determinata e spietata che riesce a trasformare una piccola truffa in un vero e proprio impero criminale. Il personaggio rappresenta uno degli elementi centrali della vicenda e permette al film di esplorare il rapporto tra identità, potere e apparenza. Claudia Salas interpreterà invece Marta, una donna della classe lavoratrice che scopre come modificare il proprio aspetto possa cambiare il modo in cui viene trattata dagli altri. Tingere i capelli di biondo e indossare abiti firmati diventano per lei strumenti per cercare di entrare in un ambiente sociale apparentemente inaccessibile. Approfondimento Chi è Ester Exposito, l'attrice spagnola che ha conquistato Venezia

La regia di Carlota Pereda Pereda ha definito The Blondes una storia di rapina raccontata al contrario, capace di combinare intrattenimento e riflessione. Il film affronta infatti temi come il privilegio, i pregiudizi e la tendenza a giudicare le persone sulla base del loro aspetto. La regista ha inoltre espresso entusiasmo per la scelta delle due protagoniste, considerate le interpreti ideali per una storia pensata per raggiungere un pubblico ampio senza rinunciare a un tono più graffiante. Approfondimento Élite 8, la stagione della serie tv Netflix sarà l’ultima

Quando iniziano le riprese Secondo il magazine statunitense Variety, le riprese di The Blondes dovrebbero iniziare nel marzo 2027. Perry Colomer di Morena Films sarà il produttore, mentre Pilar Benito ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva. Non è stata ancora annunciata una data di uscita. Universal Pictures distribuirà il film in Spagna, mentre Playtime si occuperà della distribuzione internazionale, dopo aver acquisito i diritti durante l'American Film Market. Approfondimento Elite, la serie TV rinnovata per l'ottava stagione