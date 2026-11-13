Il gran finale della Saga dell’Infinito guarda al prossimo capitolo Marvel. Dal 13 novembre Avengers Endgame: Extra è disponibile in esclusiva su Disney+: l’edizione speciale include le prime immagini di Avengers: Doomsday, nei cinema italiani dal 16 dicembre. Il film di Anthony e Joe Russo torna con scene aggiuntive e un nuovo trattamento del colore. Sulla piattaforma è disponibile anche la collezione “Countdown to Avengers: Doomsday”, per accompagnare l’attesa del nuovo film

Anche i titoli di coda, nell’universo Marvel, possono diventare una porta da riaprire. Avengers Endgame: Extra è disponibile da venerdì 13 novembre 2026 in esclusiva su Disney+ , con le prime immagini di Avengers: Doomsday, atteso nei cinema italiani dal 16 dicembre . A poco più di un mese dal nuovo appuntamento con gli Avengers, il film dei fratelli Russo invita a tornare nel luogo in cui si era conclusa la Saga dell’Infinito.

Cosa cambia rispetto al film originale

Presentata nei mercati internazionali con il titolo Avengers Endgame: Encore, questa edizione riprende il film del 2019 e lo aggiorna con scene aggiuntive e una nuova color correction, cioè un nuovo trattamento cromatico delle immagini. Disney+ specifica che la durata è di circa quattro minuti superiore a quella dell’originale e che le sequenze aggiunte creano un collegamento con Avengers: Doomsday.

Dopo il ritorno nelle sale italiane dal 24 settembre, la versione Extra approda dunque in streaming con le prime immagini esclusive del prossimo film Marvel Studios. Il lancio è accompagnato da un nuovo contenuto video e dal poster. Per chi conosce già Endgame, la curiosità riguarda soprattutto questo incontro tra la chiusura del racconto del 2019 e ciò che arriverà a dicembre.