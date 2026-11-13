Il gran finale della Saga dell’Infinito guarda al prossimo capitolo Marvel. Dal 13 novembre Avengers Endgame: Extra è disponibile in esclusiva su Disney+: l’edizione speciale include le prime immagini di Avengers: Doomsday, nei cinema italiani dal 16 dicembre. Il film di Anthony e Joe Russo torna con scene aggiuntive e un nuovo trattamento del colore. Sulla piattaforma è disponibile anche la collezione “Countdown to Avengers: Doomsday”, per accompagnare l’attesa del nuovo film
Anche i titoli di coda, nell’universo Marvel, possono diventare una porta da riaprire. Avengers Endgame: Extra è disponibile da venerdì 13 novembre 2026 in esclusiva su Disney+, con le prime immagini di Avengers: Doomsday, atteso nei cinema italiani dal 16 dicembre. A poco più di un mese dal nuovo appuntamento con gli Avengers, il film dei fratelli Russo invita a tornare nel luogo in cui si era conclusa la Saga dell’Infinito.
Cosa cambia rispetto al film originale
Presentata nei mercati internazionali con il titolo Avengers Endgame: Encore, questa edizione riprende il film del 2019 e lo aggiorna con scene aggiuntive e una nuova color correction, cioè un nuovo trattamento cromatico delle immagini. Disney+ specifica che la durata è di circa quattro minuti superiore a quella dell’originale e che le sequenze aggiunte creano un collegamento con Avengers: Doomsday.
Dopo il ritorno nelle sale italiane dal 24 settembre, la versione Extra approda dunque in streaming con le prime immagini esclusive del prossimo film Marvel Studios. Il lancio è accompagnato da un nuovo contenuto video e dal poster. Per chi conosce già Endgame, la curiosità riguarda soprattutto questo incontro tra la chiusura del racconto del 2019 e ciò che arriverà a dicembre.
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La trama di Endgame e lo scontro con Thanos
Al centro della storia c’è un mondo che deve fare i conti con l’assenza. Dopo che lo schiocco di dita di Thanos ha fatto scomparire metà degli esseri viventi nell’universo, gli eroi sopravvissuti cercano un modo per andare avanti. La speranza di riportare in vita le persone amate li spinge a riunirsi e a tentare un’impresa che conduce allo scontro finale con Thanos.
Diretto da Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Avengers: Endgame è il ventiduesimo film del Marvel Cinematic Universe. La battaglia conclusiva porta sullo schermo anche il peso delle sconfitte, la fatica di ritrovarsi e il desiderio di riparare una perdita che sembra irreversibile. È questa dimensione a dare una posta emotiva allo spettacolo, oltre la grandezza dello scontro.
Nel comunicato diffuso per il debutto su Disney+, Disney indica un incasso mondiale complessivo, comprese le riedizioni, di oltre 2,9 miliardi di dollari. Il ritorno del film si inserisce ora nella campagna che accompagna l’uscita del prossimo capitolo degli Avengers.
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Doomsday al cinema dal 16 dicembre
Avengers: Doomsday arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre 2026. Nell’attesa, su Disney+ è disponibile anche la collezione “Countdown to Avengers: Doomsday”, che riunisce titoli da rivedere in vista del nuovo film.