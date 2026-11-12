Warner Bros. sta lavorando a una reinterpretazione della rom-com con Meg Ryan e Tom Hanks. Jason Orley sarà regista e sceneggiatore Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

In C'è posta per te del 1998 Meg Ryan e Tom Hanks si scambiavano le e-mail. Se la storia fosse ambientata al giorno d'oggi due persone che scoprono di piacersi senza conoscersi, come entrerebbero in contatto?

Abbiamo già almeno un paio di risposte e tutte potrebbero essere giuste per la nuova sceneggiatura del reboot della rom-com per eccellenza degli anni Novanta, titolo che molti hanno attribuito al film di Nora Ephron, campione di incassi all'epoca della sua uscita e cult assoluto del suo genere, capace di attirare davanti allo schermo ancora milioni di spettatori a ogni passaggio televisivo.

Warner Bros. è al lavoro sul reboot di C'è posta per te, un progetto in discussione da diverso tempo che adesso, però, è realtà.

Il nuovo regista è Jason Orley I dettagli noti sul reboot di C'è posta per te (You've Got a Mail) sono stati riportati in esclusiva da Deadline e la fonte svela già i primi nomi coinvolti nel progetto, per adesso relativi ai realizzatori: produttori, sceneggiatori e regista.

La regia del nuovo film è stata affidata a Jason Orley, lo statunitense che ha firmato titoli come Giovani e felici (2019) e I Want You Back (2022), che ha girato la commedia Close Personal Friends, in arrivo nel 2027.

Orley starebbe collaborando anche alla sceneggiatura sviluppata da una bozza di Deborah Kaplan e Harry Elfont, duo attivo nel genere commedia, specie romantica e natalizia.

Altri dettagli, specie quelli relativi alla trama del film, che potrebbe trarre solo spunto da quella di Ephron, e sui nuovi protagonisti, sono sconosciuti, o meglio, sono riservati, al momento. Leggi anche Meg Ryan e Billy Crystal, reunion 36 anni dopo Harry ti presento Sally