Warner Bros. sta lavorando a una reinterpretazione della rom-com con Meg Ryan e Tom Hanks. Jason Orley sarà regista e sceneggiatore
In C'è posta per te del 1998 Meg Ryan e Tom Hanks si scambiavano le e-mail. Se la storia fosse ambientata al giorno d'oggi due persone che scoprono di piacersi senza conoscersi, come entrerebbero in contatto?
Abbiamo già almeno un paio di risposte e tutte potrebbero essere giuste per la nuova sceneggiatura del reboot della rom-com per eccellenza degli anni Novanta, titolo che molti hanno attribuito al film di Nora Ephron, campione di incassi all'epoca della sua uscita e cult assoluto del suo genere, capace di attirare davanti allo schermo ancora milioni di spettatori a ogni passaggio televisivo.
Warner Bros. è al lavoro sul reboot di C'è posta per te, un progetto in discussione da diverso tempo che adesso, però, è realtà.
Il nuovo regista è Jason Orley
I dettagli noti sul reboot di C'è posta per te (You've Got a Mail) sono stati riportati in esclusiva da Deadline e la fonte svela già i primi nomi coinvolti nel progetto, per adesso relativi ai realizzatori: produttori, sceneggiatori e regista.
La regia del nuovo film è stata affidata a Jason Orley, lo statunitense che ha firmato titoli come Giovani e felici (2019) e I Want You Back (2022), che ha girato la commedia Close Personal Friends, in arrivo nel 2027.
Orley starebbe collaborando anche alla sceneggiatura sviluppata da una bozza di Deborah Kaplan e Harry Elfont, duo attivo nel genere commedia, specie romantica e natalizia.
Altri dettagli, specie quelli relativi alla trama del film, che potrebbe trarre solo spunto da quella di Ephron, e sui nuovi protagonisti, sono sconosciuti, o meglio, sono riservati, al momento.
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Gli adattamenti della storia, dal teatro al cinema
Warner Bros. ha deciso di puntare su un reboot del film C'è posta per te piuttosto che su un remake, operazione che mira a conservare i tratti essenziali della storia e che non avrà legami col film degli anni Novanta, soprattutto in termini temporali.
C'è posta per te, come è noto, è già un remake di un classico hollyoodiano, Scrivimi fermo posta di Ernst Lubitsch, pellicola del 1940 con il leggendario James Stewart (Margaret Sullavan era la protagonista femminile).
La commedia di Lubitsch era ispirata all'opera tetrale composta nei tardi anni Trenta dall'ungherese Miklós László, Perfumeire.
Successivamente, nel 1949, la storia è approdata nuovamente sul grande schermo con Judy Garland e Buster Keaton, star de I fidanzati sconosciuti.
Un altro celebre adattamento teatrale è quello fatto a Broadway nella prima metà degli anni Sessanta, She Loves Me, in scena per oltre trecento repliche.
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Sony Pictures - UIP via Webphoto - Warner Bros. - Medusa (via Webphoto)
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Scrittrice e giornalista, sceneggiatrice e regista, commediografa, produttrice, mamma, moglie (ed ex moglie) e, nel privato, cuoca eccellente. L'autrice americana, soprannominata la Regina della commedia, ha lasciato in eredità agli amanti del cinema un repertorio di titoli cult, tra cui spiccano alcune delle migliori rom-com di sempre, caratterizzati dalla sua ironia, dal suo tocco brillante e dalla sua capacità unica di leggere i rapporti umani, specialmente quelli tra uomo e donna