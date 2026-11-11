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Scontrarsi a Natale, trailer della commedia natalizia in streaming su Prime Video. VIDEO

Cinema

Vittoria Romagnuolo

Immagine tratta dal trailer su YouTube, canale ufficiale di Amazon Prime Video Italia

Christopher Briney e Michelle Randolph sono i protagonisti di uno scontro professionale agguerritissimo che si traduce in una divertente avventura natalizia con risvolti romantici. Il film debutterà in streaming il 23 novembre

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Due colleghi a rischio di licenziamento, un viaggio per salvare il proprio posto nel giornale in cui lavorano. Poi, la neve, il Natale e parecchi imprevisti, inclusi gli scherzi del cuore che potrebbero far passare i due protagonisti da nemici a innamorati.
Scontrarsi a Natale, il nuovo film di Carlson Young con Christopher Briney e Michelle Randolph, promette divertimento, avventura e romanticismo, come nella migliore tradizione comica natalizia.
Sviluppato su un soggetto originale scritto dal duo di sceneggiatori statunitensi di Love Hard, Daniel Mackey e Rebecca Ewing, il film debutta su Prime Video il 23 novembre, data confermata nel trailer ufficiale, disponibile anche in italiano, in testa e in coda a questo articolo. 

Due colleghi rivali in lotta a Natale

Ryan Mitchell e Hannah Hendricks sono due editor rivali che devono trovare una buona idea per non perdere il posto nella compagnia editoriale in cui lavorano.
A ridosso del Natale, mentre tutti sono già impegnati con la corsa ai regali, decidono etrambi, all'insaputa l'uno dell'altra, di volare a New York, ciascuno col piano di incontrare un autore per presentare in azienda un nuovo progetto.
Niente, però, va secondo i piani fin da subito perché i due si ritrovano sullo stesso volo e da lì iniziano a "pestarsi i piedi" ovunque e in qualunque occasione. 
A Natale, però, la magia è nell'aria e i due, che iniziano a condividere gli stessi spazi e gli stessi percorsi di viaggio, si ritrovano a vivere insieme il clima festivo abbassando le barriere che avevano messo tra loro e scoprendo (forse) un debole sentimento che, giorno dopo giorno, finisce per avvicinarli sempre di più.

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Scontrarsi a Natale (titolo italiano di Clashing Through the Snow) è un film sviluppato da un'idea originale e un copione di Daniel Mackey and Rebecca Ewing, scrittori che hanno già familiarità con la commedia natalizia a sfondo romantico. 
Anche la regista Carlson Young vanta una certa familiarità con il genere comedy, le storie romantiche, natalizie e con giovani protagonisti, grazie alla sua esperienza di attrice. Da regista, il suo film più famoso è del 2024, Upgraded - Amore, arte e bugie.
Il film mette insieme per la prima volta un duo di protagonisti inedito, la star de L'estate nei tuoi occhi Christopher Briney, alla prima prova da protagonista in un lungometraggio, e Michelle Randolph, nota per i suoi ruoli in 1923, Landman e Scream 7
Il trailer mostra anche la presenza nel cast di Lukas Gage, nei panni di un host piuttosto inquietante che i due protagonisti incontreranno nella loro avventura on the road, Julia Fox, che dà il volto all'autrice inseguita da Hannah, PJ Byrne, Andrew Schulz, Zarna Garg, Tan France e Paris Hilton nel ruolo di se stessa.

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