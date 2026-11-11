Christopher Briney e Michelle Randolph sono i protagonisti di uno scontro professionale agguerritissimo che si traduce in una divertente avventura natalizia con risvolti romantici. Il film debutterà in streaming il 23 novembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Due colleghi a rischio di licenziamento, un viaggio per salvare il proprio posto nel giornale in cui lavorano. Poi, la neve, il Natale e parecchi imprevisti, inclusi gli scherzi del cuore che potrebbero far passare i due protagonisti da nemici a innamorati.

Scontrarsi a Natale, il nuovo film di Carlson Young con Christopher Briney e Michelle Randolph, promette divertimento, avventura e romanticismo, come nella migliore tradizione comica natalizia.

Sviluppato su un soggetto originale scritto dal duo di sceneggiatori statunitensi di Love Hard, Daniel Mackey e Rebecca Ewing, il film debutta su Prime Video il 23 novembre, data confermata nel trailer ufficiale, disponibile anche in italiano, in testa e in coda a questo articolo.

Due colleghi rivali in lotta a Natale Ryan Mitchell e Hannah Hendricks sono due editor rivali che devono trovare una buona idea per non perdere il posto nella compagnia editoriale in cui lavorano.

A ridosso del Natale, mentre tutti sono già impegnati con la corsa ai regali, decidono etrambi, all'insaputa l'uno dell'altra, di volare a New York, ciascuno col piano di incontrare un autore per presentare in azienda un nuovo progetto.

Niente, però, va secondo i piani fin da subito perché i due si ritrovano sullo stesso volo e da lì iniziano a "pestarsi i piedi" ovunque e in qualunque occasione.

A Natale, però, la magia è nell'aria e i due, che iniziano a condividere gli stessi spazi e gli stessi percorsi di viaggio, si ritrovano a vivere insieme il clima festivo abbassando le barriere che avevano messo tra loro e scoprendo (forse) un debole sentimento che, giorno dopo giorno, finisce per avvicinarli sempre di più. Vedi anche Guarding Stars, il trailer del film romantico natalizio su Netflix

Chris Briney per la prima volta protagonista in un film Scontrarsi a Natale (titolo italiano di Clashing Through the Snow) è un film sviluppato da un'idea originale e un copione di Daniel Mackey and Rebecca Ewing, scrittori che hanno già familiarità con la commedia natalizia a sfondo romantico.

Anche la regista Carlson Young vanta una certa familiarità con il genere comedy, le storie romantiche, natalizie e con giovani protagonisti, grazie alla sua esperienza di attrice. Da regista, il suo film più famoso è del 2024, Upgraded - Amore, arte e bugie.

Il film mette insieme per la prima volta un duo di protagonisti inedito, la star de L'estate nei tuoi occhi Christopher Briney, alla prima prova da protagonista in un lungometraggio, e Michelle Randolph, nota per i suoi ruoli in 1923, Landman e Scream 7.

Il trailer mostra anche la presenza nel cast di Lukas Gage, nei panni di un host piuttosto inquietante che i due protagonisti incontreranno nella loro avventura on the road, Julia Fox, che dà il volto all'autrice inseguita da Hannah, PJ Byrne, Andrew Schulz, Zarna Garg, Tan France e Paris Hilton nel ruolo di se stessa. Leggi anche Un cucciolo per Natale, trama e cast del film natalizio su Netflix