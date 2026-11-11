Ramayana, trama e cast del film indiano in testa al box office UK

Introduzione
Il film fantasy Ramayana: La nascita di una leggenda di Nitesh Tiwari (Dangal) è l’adattamento cinematografico del poema epico indiano Ramayana. È stato il primo lungometraggio indiano a debuttare in vetta al botteghino nel Regno Unito e in Irlanda, con un incasso di 2,8 milioni di dollari. Uscirà nei cinema il 19 novembre 2026.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Tratto dal poema epico indiano Ramayana, il film Ramayana: La nascita di una leggenda racconta la storia del principe Rama (Ranbir Kapoor), considerato un'incarnazione del dio Vishnu e dedito al dovere, al sacrificio e alla rettitudine, e del suo antagonista Ravana (Yash), il potente sovrano di Lanka accecato dall’orgoglio e dal desiderio di vendetta. Una profezia lega i destini dei due personaggi. Rama, primogenito del re Dasharatha, accetta un esilio di 14 anni per rispettare una promessa paterna. Nella foresta lo accompagnano la moglie Sita (Sai Pallavi) e il fratello Lakshmana (Ravi Dubey). Il loro viaggio si trasforma però nell’inizio di uno scontro che coinvolge il mondo degli uomini e quello degli dei. Proprio il conflitto con Ravana, che culmina nel rapimento di Sita, rappresenta infatti uno degli episodi centrali dell’epopea, nonché il motore della guerra tra le due diverse forze.
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IL CAST
Il cast comprende Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravi Dubey, Sunny Deol, Kajal Aggarwal, Arun Govil, Indira Krishnan, Lara Dutta, Rakul Preet Singh, Shobana e Saurabh Sachdeva.
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LA PRODUZIONE
Il film è prodotto da Namit Malhotra, la cui società di effetti visivi premiata con l’Oscar, DNEG, ha firmato film come Odissea, Dune, Interstellar e Inception.
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LE MUSICHE
Le musiche sono firmate dai compositori Premio Oscar Hans Zimmer (Inception, Interstellar e Dune) e A.R. Rahman (The Millionaire).
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LA SECONDA PARTE
Il film Ramayana: La nascita di una leggenda è il primo capitolo di un progetto cinematografico in due parti (la seconda arriverà nel 2027). Il budget complessivo è stimato intorno ai 500 milioni di dollari, una cifra colloca la pellicola tra le produzioni più costose dell'industria cinematografica indiana.