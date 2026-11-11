Ramayana, trama e cast del film indiano in testa al box office UK

Tratto dal poema epico indiano Ramayana, il film Ramayana: La nascita di una leggenda racconta la storia del principe Rama (Ranbir Kapoor), considerato un'incarnazione del dio Vishnu e dedito al dovere, al sacrificio e alla rettitudine, e del suo antagonista Ravana (Yash), il potente sovrano di Lanka accecato dall’orgoglio e dal desiderio di vendetta. Una profezia lega i destini dei due personaggi. Rama, primogenito del re Dasharatha, accetta un esilio di 14 anni per rispettare una promessa paterna. Nella foresta lo accompagnano la moglie Sita (Sai Pallavi) e il fratello Lakshmana (Ravi Dubey). Il loro viaggio si trasforma però nell’inizio di uno scontro che coinvolge il mondo degli uomini e quello degli dei. Proprio il conflitto con Ravana, che culmina nel rapimento di Sita, rappresenta infatti uno degli episodi centrali dell’epopea, nonché il motore della guerra tra le due diverse forze.

LEGGI ANCHE: 22 FILM DA VEDERE IN STREAMING A NOVEMBRE. FOTO

©Webphoto