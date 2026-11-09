Il film di Paola Randi dedicato a Giulia Cecchettin debutta con numeri importanti al botteghino e conquista il primo posto della classifica. Un risultato che, oltre agli incassi, riporta al centro il messaggio della pellicola e il dialogo con le nuove generazioni
Se domani non torno, uscito nelle sale il 5 novembre, ha raccolto 1 milione e 413mila euro nel primo fine settimana, dal 5 all'8 novembre, con una media di 2.541 euro in 556 cinema. Considerando anche l'anteprima del 3 novembre dedicata alle scuole, l'incasso complessivo nei primi quattro giorni ha raggiunto 1 milione e 921mila euro. Un esordio che porta il film al primo posto della classifica Cinetel, confermando l'interesse del pubblico per una storia che ha segnato profondamente il Paese e che il cinema ha scelto di raccontare andando oltre la cronaca.
Notorious Pictures: "Il rumore più bello è quello del pubblico"
A sottolineare il valore del risultato è Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures, che ha prodotto e distribuito il film: "Il primo posto al box office è un risultato molto importante, che acquista un significato ancora più profondo per il messaggio che questo film porta con sé. Il rumore più bello è quello del pubblico che esce dalla sala e continua a parlarne, a interrogarsi, a confrontarsi e, soprattutto, dei giovani". Marchetti ha ricordato anche il coinvolgimento delle scuole, con l'anteprima nazionale seguita in diretta streaming da circa 100mila studenti in tutta Italia. "La storia di Giulia ci ha insegnato che il cambiamento riguarda ciascuno di noi: le parole che scegliamo, i comportamenti che accettiamo, i silenzi che decidiamo di rompere". Per Notorious Pictures, realizzare il film ha significato assumersi una responsabilità, nella convinzione che il cinema possa contribuire a rompere il silenzio e alimentare una nuova consapevolezza.
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Alle spalle di Se domani non torno, nella classifica del fine settimana, si è piazzato Dio ride di Giovanni Veronesi, con 1 milione e 167mila euro, per un totale di 2 milioni e 770mila in quindici giorni. Terzo posto per Wild Horse Nine di Martin McDonagh, al debutto con 887mila euro, seguito dal film d'animazione Il gatto col cappello, che ha incassato 797mila euro. Quinta posizione per la commedia Un tranquillo funerale di famiglia, con 666mila euro nel weekend e un totale di 1 milione e 627mila. Complessivamente, il box office italiano ha sfiorato gli 8 milioni di euro, con oltre un milione di spettatori, registrando una crescita del 7% rispetto al fine settimana precedente e di quasi il 31% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un quadro positivo per le sale, nel quale il risultato del film su Giulia Cecchettin assume un significato che va oltre i numeri: portare una storia privata al centro di una conversazione pubblica e dare spazio, soprattutto tra i più giovani, a domande sul rispetto, sulla libertà e sulle relazioni.
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