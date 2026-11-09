Il film di Paola Randi dedicato a Giulia Cecchettin debutta con numeri importanti al botteghino e conquista il primo posto della classifica. Un risultato che, oltre agli incassi, riporta al centro il messaggio della pellicola e il dialogo con le nuove generazioni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Se domani non torno, uscito nelle sale il 5 novembre, ha raccolto 1 milione e 413mila euro nel primo fine settimana, dal 5 all'8 novembre, con una media di 2.541 euro in 556 cinema. Considerando anche l'anteprima del 3 novembre dedicata alle scuole, l'incasso complessivo nei primi quattro giorni ha raggiunto 1 milione e 921mila euro. Un esordio che porta il film al primo posto della classifica Cinetel, confermando l'interesse del pubblico per una storia che ha segnato profondamente il Paese e che il cinema ha scelto di raccontare andando oltre la cronaca.

Notorious Pictures: "Il rumore più bello è quello del pubblico" A sottolineare il valore del risultato è Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures, che ha prodotto e distribuito il film: "Il primo posto al box office è un risultato molto importante, che acquista un significato ancora più profondo per il messaggio che questo film porta con sé. Il rumore più bello è quello del pubblico che esce dalla sala e continua a parlarne, a interrogarsi, a confrontarsi e, soprattutto, dei giovani". Marchetti ha ricordato anche il coinvolgimento delle scuole, con l'anteprima nazionale seguita in diretta streaming da circa 100mila studenti in tutta Italia. "La storia di Giulia ci ha insegnato che il cambiamento riguarda ciascuno di noi: le parole che scegliamo, i comportamenti che accettiamo, i silenzi che decidiamo di rompere". Per Notorious Pictures, realizzare il film ha significato assumersi una responsabilità, nella convinzione che il cinema possa contribuire a rompere il silenzio e alimentare una nuova consapevolezza. Approfondimento Se domani non torno, recensione film su storia di Giulia Cecchettin