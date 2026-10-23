La popstar britannica dovrebbe comparire con un cameo in What Happens at Night, il nuovo film del cineasta americano con protagoniste le due star di Hollywood. La pellicola è tratta dal romanzo di Peter Cameron e racconta il viaggio di una coppia americana in una città europea innevata, tra incontri enigmatici e realtà sfuggenti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Charli XCX si prepara ad affiancare alcune delle star più importanti di Hollywood nel nuovo progetto cinematografico di Martin Scorsese. Secondo quanto riportato dal magazine statunitense Variety, la cantante britannica dovrebbe apparire con un cameo in What Happens at Night, film che vede protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Nel cast figurano anche Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris. Per Charli XCX, vincitrice di un Grammy e diventata una delle figure di riferimento della scena pop internazionale con il progetto Brat, si tratta di un'altra tappa nel percorso che la sta portando a esplorare sempre più spesso il mondo del cinema. Il film di Scorsese, tuttavia, resta avvolto nel mistero: al centro della storia c'è una coppia sposata che parte dagli Stati Uniti per raggiungere una cittadina europea coperta di neve, con l'obiettivo di adottare un bambino.

La trama di What Happens at Night La pellicola è l'adattamento dell'omonimo romanzo pubblicato nel 2020 dallo scrittore Peter Cameron. La sceneggiatura è firmata da Patrick Marber, mentre la regia è affidata a Scorsese, che torna a lavorare con DiCaprio dopo le precedenti collaborazioni. Nel corso del viaggio, la coppia arriva in un albergo inquietante e incontra una serie di personaggi singolari: una cantante, un uomo d'affari e un guaritore religioso. Gli incontri contribuiscono a rendere sempre più incerti i confini tra realtà e percezione, spingendo i due protagonisti a interrogarsi sulla propria esistenza. Le prime immagini del film, diffuse nel marzo 2026, mostravano DiCaprio e Lawrence mentre si tenevano per mano in un paesaggio innevato. Le riprese erano già in corso in quel periodo. Al momento non è stata annunciata una data di uscita. Approfondimento Charli XCX entra nel nuovo film di Martin Scorsese

Dal pop al cinema: il percorso di Charli XCX Il possibile cameo in What Happens at Night si inserisce in una fase di crescente attività cinematografica per Charli XCX. Dopo aver recitato in 100 Nights of Hero nel 2025, la cantante ha preso parte nel 2026 anche a Faces of Death e I Want Your Sex. Il rapporto con il cinema si riflette inoltre nella sua produzione musicale. All'inizio dell'anno ha pubblicato l'album Music, Fashion, Film, un progetto che riunisce mondi creativi diversi già a partire dalla copertina, nella quale compaiono Martin Scorsese, il musicista John Cale e lo stilista Marc Jacobs. La cantante ha inoltre firmato la colonna sonora dell'adattamento di Cime tempestose diretto da Emerald Fennell, uscito a febbraio, contribuendo con il brano House, realizzato insieme a Cale. L'eventuale partecipazione al film di Scorsese rappresenterebbe quindi un ulteriore punto d'incontro tra la sua attività musicale e quella cinematografica, in una carriera che si sta ampliando oltre i confini del pop. Approfondimento Charli xcx in concerto, annunciato il tour europeo 2027