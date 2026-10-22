Klara e il Sole, trama e cast del film di Taika Waititi con Jenna OrtegaCinema
Introduzione
Klara e il Sole (titolo originale Klara and the Sun), è un film del 2026 diretto da Taika Waititi e scritto da Dahvi Waller, sul soggetto dell'omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro. Distribuito in Italia da Eagle Pictures, arriva nelle sale giovedì 22 ottobre, dopo l'anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma alla quale hanno partecipato il regista e la protagonista della pellicola, Jenna Ortega. (LEGGI LA RECENSIONE DEL FILM).
Quello che devi sapere
Klara e il sole, quando esce e dove vederlo
Klara e il Sole è un film drammatico E sci-fi, adattamento dell'omonimo romanzo del premio Nobel Kazuo Ishiguro opera di Dahvi Waller, già scenggiatrice di Mad Men, e firmato da Taika Waititi, regista premiato con l'Oscar per la sceneggiatura di JoJo Rabbit.
Nelle sale italiane arriva il 22 ottobre, dopo la première della Festa del Cinema di Roma 2026 (LE FOTO DEL RED CARPET).
(TUTTI I FILM AL CINEMA DEL MESE DI OTTOBRE)
La trama del film
Klara è un androide AA, un'amica artificiale, un robot dalle sembianze umane progettato per essere di supporto agli umani.
Il suo modello di serie, B1 è ormai superato e lei passa le giornate in vetrina in attesa di essere acquistata a prezzo scontato.
Quando finalmente viene notata da Josie e sua madre, Klara viene imballata e portata nella casa di campagna della famiglia.
Il suo compito sarà quello di fare compagnia a Josie, una ragazza affetta da una misteriosa malattia, con un rapporto complicato con sua madre.
La famiglia di Josie è sull'orlo del collasso, ha subito una grave perdita ed è sul punto di crollare. Klara si farà carico della ragazza mentre prova a conquistare la fiducia di sua madre per non essere riportata indietro, al negozio da cui proviene. Il suo alleato è il Sole, fonte di gioia e vita.
Il cast del film
Jenna Ortega, la star di Mercoledì e musa di Tim Burton, è Klara, la protagonista robot della storia.
Il ruolo di Josie è di Mia Tharia (già vista in The Listeners). Chrissie, la madre di Josie, ha il volto di Amy Adams.
Natasha Lyonne è la Direttrice del negozio da cui proviene Klara, Steve Buscemi è lo scienziato Capaldi. Completano il cast Harry Greenwood, Aran Murphy e Antonia Prebble.
I temi del film: uomini, robot e umanità
Waititi ha spiegato nelle interviste di voler rispettare il tono del romanzo di Ishiguro, pubblicato per la prima volta nel 2021.
Il romanzo affronta numerosi temi partendo da uno spunto narrativo classico nella fantascienza: il mondo distopico e il rapporto tra macchine e umani.
In questo caso, un androide si relaziona con un'adolescente e con gli adulti che la circondano mostrando un'empatia e caratteristiche simili a quelle degli esseri umani che nella realtà descritta sembrano essere svanite a causa di un progressivo isolamento delle persone nel tessuto sociale.
Sempre più soli nelle loro case, gli umani devono ricorrere alle Intelligenze Artificiali per la compagnia e per altri compiti quotidiani.
Klara, che ha sviluppato una fede nel Sole, la sua fonte di energia e di entusiasmo per quello che fa, è probabilmente il personaggio "più umano" della storia e questo contrasto rende tutta la vicenda speciale ed emozionante, olte ad aprire diversi spunti di riflessione sul presente.