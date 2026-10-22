Klara è un androide AA, un'amica artificiale, un robot dalle sembianze umane progettato per essere di supporto agli umani.

Il suo modello di serie, B1 è ormai superato e lei passa le giornate in vetrina in attesa di essere acquistata a prezzo scontato.

Quando finalmente viene notata da Josie e sua madre, Klara viene imballata e portata nella casa di campagna della famiglia.

Il suo compito sarà quello di fare compagnia a Josie, una ragazza affetta da una misteriosa malattia, con un rapporto complicato con sua madre.

La famiglia di Josie è sull'orlo del collasso, ha subito una grave perdita ed è sul punto di crollare. Klara si farà carico della ragazza mentre prova a conquistare la fiducia di sua madre per non essere riportata indietro, al negozio da cui proviene. Il suo alleato è il Sole, fonte di gioia e vita.

Klara e il Sole - Eagle Pictures via Webphoto