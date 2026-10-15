Introduzione

Ci sono artisti che non smettono mai di farci compagnia, con una canzone capace di riportarci a casa e una voce che sembra conoscere anche le nostre malinconie. Pino Daniele è uno di loro, e il film Je so’ pazzo ci invita a incontrarlo prima che diventasse leggenda: ragazzo inquieto, musicista ostinato, figlio di Napoli e della sua anima più autentica e contraddittoria.

Nicola Prosatore racconta gli esordi, le ferite familiari, l'amore e la musica che ha trasformato la sua vita in qualcosa di straordinario. A interpretarlo è Massimiliano Caiazzo, chiamato a confrontarsi con un artista unico, impossibile da dimenticare.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Je so’ pazzo arriva nelle sale dal 15 ottobre, distribuito da 01 Distribution.

Un viaggio nelle radici di un talento che appartiene a Napoli, ma parla a tutti.