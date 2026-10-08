Il lato oscuro della cura, Jasmine Trinca racconta L’estranea

Una famiglia apparentemente perfetta, un’estranea che irrompe nella sua quotidianità e una verità che non può più essere controllata. "L’estranea", il nuovo film di Paolo Strippoli, arriva nelle sale e guarda alla sfida degli Oscar. Nel film Jasmine Trinca interpreta Anna Colonna, una madre lontana da ogni rassicurante stereotipo. L’abbiamo incontrata per parlare di cinema, maternità, controllo e di un ruolo che l'attrice romana definisce una svolta inedita nella sua carriera
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