Il 6 ottobre 2006 usciva nella sale cinematografiche americane il capolavoro di Martin Scorsese con un casting stellare composto da Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack Nicholason, Martin Sheen, Mark Whalberg e Alec Baldwin Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

The Departed - Il bene e il male compie 20 anni: il capolavoro di Martin Scorsese usciva nelle sale cinematografiche americane, per la prima volta, il 6 ottobre 2006. Con un cast stellare, la pellicola ottenne quattro Oscar su cinque nomination. Il film vede contrapposti Leonardo Di Caprio e Matt Damon in un thriller poliziesco ricco di suspense e colpi di scena che lo hanno reso celebre e apprezzatissimo da critica e pubblico. Ma ci sono alcune curiosità da conoscere.

Il remake e la scoperta di Martin Scorsese The Departed - Il bene e il male è il ramake di un lungometraggio di Hong Kong Infernal Affairs, ma Martin Scorsese scoprì che si trattava del rifacimento di un altro film solo dopo aver accettato di dirigerlo. Per questa pellicola, il regista vinse il primo e unico Oscar alla regia. Le altre statuette conquistate sono andate a Graham King per il miglior film, a William Monahan per la miglior sceneggiatura non originale e a Thelma Schoonmaker per il miglior montaggio. Mark Wahlberg ricevette invece la nomination come miglior attore non protagonista. Leggi anche Da "Easy rider" a "The departed': gli 80 anni di Jack Nicholson. FOTO

Gli easter egg di Martin Scorsese Il film contiene anche delle citazioni ad altre pellicole. In The Departed -Il bene e il male, Martin Scorsese ha messo una “X” nei pressi di chiunque stia per morire. Si tratta di un chiaro riferimento a Scarface – Lo sfregiato, di Howard Hawks del 1932. Quando Costigan, che ha il volto di Leonardo DiCaprio, è in cella e fa dei piegamenti a torso nudo sulle braccia, la scena riprende un altro film di Scorsese ovvero Cape Fear - Il promontorio della paura, dove Max Cady, interpretato da Robert De Niro, tatuato e a petto nudo, viene inquadrato in cella mentre fa le flessioni. La canzone che si sente all’inizio di The Departed - Il bene e il male è Gimme Shelter dei Rolling Stones, usata per la terza volta dal regista in un suo film. Il brano fa da sottofondo ad alcune scene anche in Quei bravi ragazzi e in Casinò. Leggi anche Martin Scorsese e Robert De Niro decorati con la Legione d'onore

A chi si sono ispirati gli attori Mark Wahlberg ha detto che per il suo personaggio del sergente maggiore Sean Dignam si è ispirato ai poliziotti che lo avevano arrestato, circa due dozzine di volte, quando era giovane. Il personaggio di Matt Damon, Colin Sullivan, è ispirato all’agente corrotto del F.B.I John Connolly. Francis Frank Costello, il temuto boss della malavita irlandese di Boston a cui dà vita Jack Nicholson, ricalca invece la figura del malavitoso irlandese James Bulger, nella lista dei 10 criminali considerati più pericolosi dall'FBI, catturato dopo una fuga di 16 anni in California, il 23 giugno 2011 a 81 anni, ricercato in relazione a 19 omicidi. Bulger era solito indossare un berretto dei “Boston Red Sox“ nella sua quotidianità, ma Jack Nicholson si è rifiutato di metterlo per la rivalità sportiva tra i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers, di cui è un grande tifoso. Leggi anche Mark Wahlberg, da Transformers a Contraband: i suoi film più famosi

Gli altri attori considerati per i ruoli principali Nonostante il cast stellare, per i ruoli principali del film erano stati presi in considerazione altri interpreti celebri. Per esempio, inizialmente venne ingaggiato Brad Pitt per il personaggio di Colin Sullivan, ma l’attore poi rifiutò per girare Babel di Alejandro Gonzalez Inarritu. Pitt, con la casa di produzione aperta con Jennifer Aniston, ha comunque prodotto il film. Ray Liotta doveva invece essere il sergente maggiore Dignam, ma dovette rifiutare di prendere parte al film per impegni concordati in precedenza, così venne contattato Mark Wahlberg al suo posto. Per il ruolo di Madolyn Madden, la psichiatra della polizia con cui ha una relazione Sullivan e dalla quale è in cura Costigan, Scorsese era indeciso tra le attrici Kate Winslet, Emily Blunt e Hilary Swank, ma alla fine decise di assoldare Vera Farmiga, che all’epoca già aveva girato varie pellicole ma non era ancora popolare come le altre. Leggi anche Heart of the Beast, il cane Odino del film con Brad Pitt è una star