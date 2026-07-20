Diretto da Stefano Mordini e scritto insieme a Luca Infascelli, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso. Elisabetta è una giovane avvocatessa chiamata a confrontarsi con un caso che riapre ferite profonde e mette progressivamente in discussione ogni sua certezza. Accanto a lei c'è un affascinante professore universitario

Un thriller psicologico che intreccia ossessione, manipolazione e ricerca della verità. Arriva su Sky Cinema in prima TV La Lezione, il nuovo film di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Il film esordirà lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto da Stefano Mordini e scritto insieme a Luca Infascelli, La Lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso (edito da Mondadori) ed è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Al centro del racconto c’è Elisabetta, interpretata da Matilda De Angelis, una giovane avvocatessa chiamata a confrontarsi con un caso che riapre ferite profonde e mette progressivamente in discussione ogni sua certezza. Accanto a lei Stefano Accorsi veste i panni di Angelo Walder, un affascinante professore universitario la cui figura si rivela sempre più complessa e sfuggente.

Ambientato in una Trieste sospesa e inquieta, il film costruisce una tensione crescente giocando sul confine tra ciò che è reale e ciò che viene percepito. Attraverso lo sguardo della protagonista, Mordini dà vita a un racconto che affronta temi come il potere, la verità e la manipolazione, accompagnando lo spettatore in un percorso ricco di ambiguità e colpi di scena. Come suggerisce lo stesso regista, il film nasce dalla sottile differenza tra "vedere" e "guardare", trasformando il dubbio e l’incertezza in elementi centrali della narrazione.