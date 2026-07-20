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La Lezione con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi stasera in prima tv su Sky Cinema

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Diretto da Stefano Mordini e scritto insieme a Luca Infascelli, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso. Elisabetta è una giovane avvocatessa chiamata a confrontarsi con un caso che riapre ferite profonde e mette progressivamente in discussione ogni sua certezza. Accanto a lei c'è un affascinante professore universitario

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Un thriller psicologico che intreccia ossessione, manipolazione e ricerca della verità. Arriva su Sky Cinema in prima TV La Lezione, il nuovo film di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Il film esordirà lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

 

Diretto da Stefano Mordini e scritto insieme a Luca Infascelli, La Lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso (edito da Mondadori) ed è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Al centro del racconto c’è Elisabetta, interpretata da Matilda De Angelis, una giovane avvocatessa chiamata a confrontarsi con un caso che riapre ferite profonde e mette progressivamente in discussione ogni sua certezza. Accanto a lei Stefano Accorsi veste i panni di Angelo Walder, un affascinante professore universitario la cui figura si rivela sempre più complessa e sfuggente.

 

Ambientato in una Trieste sospesa e inquieta, il film costruisce una tensione crescente giocando sul confine tra ciò che è reale e ciò che viene percepito. Attraverso lo sguardo della protagonista, Mordini dà vita a un racconto che affronta temi come il potere, la verità e la manipolazione, accompagnando lo spettatore in un percorso ricco di ambiguità e colpi di scena. Come suggerisce lo stesso regista, il film nasce dalla sottile differenza tra "vedere" e "guardare", trasformando il dubbio e l’incertezza in elementi centrali della narrazione.

SINOSSI

Una giovane e brillante avvocatessa di Trieste, dopo aver difeso con successo dall'accusa di violenza sessuale un carismatico professore universitario, viene ricontattata da lui per intentare una causa contro l'università che, pur avendolo reintegrato, lo relega a un ruolo marginale.

Nello stesso momento, il suo passato torna a cercarla: strani segnali, presenze elusive e un senso di costante minaccia le insinuano il dubbio che il suo ex compagno, violento e ossessionato da lei tanto da essere stato condannato per “stalking”, abbia ripreso a perseguitarla.

Mentre il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile, Elisabetta si decide a scoprire la verità, in un crescendo di tensione che la porterà a ritrovarsi sola e a mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere.

 

 

LA LEZIONE | lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

 

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