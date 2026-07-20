In prima TV lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, il thriller psicologico di Stefano Mordini tratto dal romanzo di Marco Franzoso scava nella manipolazione, nello stalking e nella fragilità della percezione. Matilda De Angelis interpreta un’avvocata che difende un professore accusato di violenza sessuale mentre il passato torna a perseguitarla. Tra la bora di Trieste e sospetti che incrinano la realtà, un viaggio elegante e disturbante nel territorio dell’ossessione

La risposta arriva stasera, lunedì 20 luglio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, dove debutta in prima TV La Lezione di Stefano Mordini, thriller psicologico con Matilda De Angelis e Stefano Accors i tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, pubblicato da Mondadori.

Cosa succede quando la realtà smette di essere affidabile? Quando il sospetto entra nella tua vita come un vento freddo e non sai più distinguere ciò che è vero da ciò che immagini?

Nel suo adattamento cinematografico, scritto con Luca Infascelli e prodotto da Roberto Sessa per Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, Mordini trasforma quelle parole in atmosfera. In tensione. In un cinema fatto di crepe, sospetti e silenzi.

La frase stampata sulla quarta di copertina del romanzo di Franzoso non è soltanto una metafora narrativa. È una dichiarazione di guerra psicologica, un avvertimento e insieme un manuale di sopravvivenza emotiva.

«Se il predatore è più veloce di te non serve scappare. Devi buttarti nel primo buco nero possibile e sperare che cada dentro anche lui».

Quando l’uomo torna a chiederle aiuto per denunciare l’università che lo ha reintegrato relegandolo a un ruolo marginale, qualcosa comincia però a incrinarsi. Nel frattempo, un’altra minaccia si riaffaccia nella sua vita: il sospetto che l’ex compagno, già condannato per stalking, sia tornato a perseguitarla.

E infatti La Lezione è soprattutto un film sulla sorveglianza. Chi guarda chi? Chi osserva e chi, invece, è osservato?

Il regista costruisce il film intorno alla differenza tra vedere e guardare: due gesti apparentemente identici, ma profondamente diversi. Perché guardare significa soffermarsi, controllare, spiare.

Nel romanzo la storia era ambientata tra le colline romagnole. Mordini decide invece di spostarla a Trieste, città di confine e vertigine mitteleuropea: il luogo in cui Italo Svevo faceva fumare a Zeno Cosini un’interminabile serie di ultime sigarette e Umberto Saba trasformava le strade in autobiografia.

Grigi, verdi spenti e tonalità ocra costruiscono un mondo visivo che sembra sempre sul punto di scolorire. In mezzo a questa tavolozza smorzata emerge la sciarpa bordeaux della protagonista: un segnale cromatico, quasi una ferita visiva, che attira lo sguardo e sembra trattenere qualcosa di non detto.

È proprio questa miscela di impaccio e sicurezza, fragilità e controllo, a renderlo inquietante. Walder sembra sempre sul punto di chiedere scusa per la propria presenza, mentre occupa lentamente tutto lo spazio disponibile.

È una frase che riassume perfettamente il film: la sensazione che la realtà abbia perso un frammento, che qualcosa non torni, che il mondo continui a presentarsi con una parte mancante.

È un dettaglio tutt’altro che secondario. Prima ancora che qualcuno cominci a manipolare la sua percezione, Elisabetta vive già dentro una contraddizione: possiede una casa, ma non può permettersi di abitarla pienamente; ha costruito una carriera, ma il suo lavoro continua a essere valutato meno di quello degli uomini che lavorano accanto a lei.

Per sostenersi è costretta ad affittare la propria casa, trasformando così lo spazio più intimo in una fonte di reddito e, inevitabilmente, in un luogo meno protetto.

La sua Elisabetta è un personaggio costruito sulle crepe. Non è una vittima classica: è indipendente, brillante, professionalmente preparata. Eppure guadagna meno dei colleghi uomini e, anche per questo, affitta la propria casa, trasformando lo spazio più intimo in una fonte di reddito e inevitabilmente in un luogo meno protetto.

Lidia Liberman interpreta infine Giulia Ripamonti, la donna che ha accusato Walder di violenza sessuale. La sua testimonianza è il punto dal quale tutto prende forma e, contemporaneamente, il nodo morale che continua a interrogare lo spettatore.

Marlon Joubert è invece Daniele, l’ex compagno violento di Elisabetta. La sua presenza aleggia sul film come un’ombra persistente: non sempre visibile, ma continuamente percepita. Il personaggio incarna la relazione tossica e il possesso che cerca di travestirsi da amore.

Se La Lezione fosse un cocktail

Se La Lezione fosse un cocktail, sarebbe un drink originale chiamato Parresia. Gin, liquore di Terrano, Pelinkovac e succo di limone: una ricetta nata sul confine tra limpidezza e oscurità, dolcezza e amarezza, verità e percezione.. Proprio come il film di Stefano Mordini.

Il gin è l’apparente trasparenza di Elisabetta: una vita ordinata, una professione costruita con rigore, una superficie che sembra non avere nulla da nascondere.

IIl liquore di Terrano porta nel bicchiere il rosso del Carso triestino: una ferita cromatica che riaffiora nella tavolozza spenta del film. Il Pelinkovac, amaro d’assenzio della tradizione adriatica e balcanica, rappresenta invece la componente più cupa del racconto: la manipolazione che si insinua sotto la superficie, altera la percezione e lascia una persistenza difficile da cancellare. Il limone è la verità, acida e tagliente, capace di risvegliare ma anche di ferire.

Per prepararlo si shakerano con ghiaccio 35 ml di gin, 20 ml di liquore di Terrano, 10 ml di Pelinkovac e 20 ml di succo di limone fresco. Si filtra in una coppa ghiacciata e si completa con una sottile scorza di limone.

Il primo sorso è elegante, il secondo disorienta, il terzo costringe a dubitare del primo. Si chiama Parresia perché promette il coraggio della verità. Ma, come insegna il film, dire la verità non significa necessariamente possederla.

Va bevuto guardando il bicchiere in controluce. Non per controllarne la trasparenza, ma per accertarsi che dall’altra parte non ci sia qualcuno che ci sta osservando.