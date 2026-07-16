Il 17 luglio arriva su Disney+ il quinto capitolo della saga di Descendants. Protagoniste sono ancora una volta Red e Chloe Charming, le figlia della Regina di Cuori e di Cenerentola e del Principe Azzurro, che dovranno fare i conti con un nuovo antagonista - Maddox Hatter, il figlio del Cappellaio Matto - dopo aver alterato la trama del tempo nel film precedente, Descendants: L’ascesa di Red

La Disney torna nel Paese delle Meraviglie. Esce domani, 17 luglio, su Disney+ Descendants: Wicked Wonderland, sequel di Descendants: L’ascesa di Red e quinto capitolo del franchise di Descendants. Protagoniste sono ancora una volta Red e Chloe Charming, rispettivamente la figlia della Regina di Cuori (interpretata da Kylie Cantrall) e la figlia di Cenerentola e del Principe Azzurro (interpretata da Malia Baker), ma trovano spazio anche personaggi fino a qui soltanto secondari, come ad esempio Maddox Hatter, il figlio del Cappellaio Matto, con il volto di Leonardo Nam. Ecco cosa aspettarsi da questa nuova avventura e dove eravamo rimasti con l’ultimo film, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

In questo capitolo, diretto da Kimmy Gatewood, Red e Chloe Charming devono cercare di gestire le conseguenze della modifica della linea temporale dell’ultimo film. Inizialmente rivali, le due si erano trovate a collaborare per evitare che la Regina di Cuori prendesse il controllo di Auradon con un colpo di stato (e che decapitasse Cenerentola, contro cui continuava a covare del rancore fin dai tempi della scuola, la Merlin Academy). Erano quindi tornate indietro nel tempo con un orologio magico, proprio fino a quando le loro madri erano studentesse. È in quel momento che scoprirono, con sorpresa, che Bridget (la Regina di Cuori da giovane) un tempo era una ragazza gentile, molto diversa da come sarebbe diventata negli anni. A farla arrabbiare contro tutti e a renderla cattiva era stato uno scherzo di Uliana, la sorella minore di Ursula: dopo essersi trasformata in fenicottero per aver mangiato troppe piume contenute nei cupcake preparati da Bridget, aveva deciso di fargliela pagare dandole a sua volta un cupcake stregato per trasformala in mostro durante il ballo di fine anno. Red e Chloe capiscono che è lì che Bridget è diventata cattiva e intervengono per cambiare il corso della storia. Tornate nel presente, tutto sembra aver funzionato. La Regina di Cuori è gentile, esattamente come da giovane, e non cerca più di prendere il controllo di Auradon. Il film si chiudeva però con un avvertimento: alterare la trama del tempo può avere conseguenze inaspettate e pericolose.

È quindi da lì che parte Descendants: Wicked Wonderland. Tutto sembrava andare per il meglio e Red si era finalmente riconciliata con la madre, ma ancora non sapeva che modificando gli eventi insieme a Chloe aveva dato vita a un nuovo cattivo. Il cappellaio Maddox rapisce la Regina di Cuori e le due ragazze si alleano con Pink (la sorella di Red), Luis (il figlio di Luisa Madrigal della saga Encanto), Hazel (la figlia di Capitan Uncino) e con Max (il figlio di Maddox) per salvarla e riportare il Paese delle Meraviglie alla normalità. Non sarà semplice. Come si vede dal trailer, Red e Chloe vengono trascinate nelle mutevoli dinamiche dei nuovi personaggi, stringendo alleanze inaspettate. Man mano che i confini della lealtà si fanno sempre più sfumati, le due sono costrette a capire chi sta dalla loro parte e chi invece contro di loro.

Il cast di Descendants: Wicked Wonderland

Oltre ai tre protagonisti di questo capitolo del franchise, ritornano nei loro ruoli anche Melanie Paxson (Fata Smemorina), Paolo Montalban (Re Azzurro), Rita Ora (Regina di Cuori) e Brandy (Cenerentola). Molte le aggiunte al cast: debutanno Liamani Segura (Pink), Brendon Tremblay (Max), Alexandro Byrd (Luis Madrigal), Kiara Romero (Hazel Uncino), Joel Oulette (Robbie Hood), Zavien Garrett (Felix), Ryan McEwen e Dayton Paradis (i gemelli Spugna). La sceneggiatura di Descendants: Wicked Wonderland è firmata dalla coproduttrice esecutiva del film, Tamara Chestna, insieme a Dan Frey e Ru Sommer (gli stessi di Descendants: L'ascesa di Red). Tornano a far parte del franchise anche i produttori esecutivi Suzanne Todd e Gary Marsh. Le coreografie delle scene musical, marchio distintivo di Descendants, sono di Emilio Dosal (si devono a lui anche quelle di Wicked), già vincitore di un Emmy Award.

Il franchise

I primi tre capitoli del franchise di Descendants (2015-2019) avevano come personaggi principali i quattro figli dei più celebri cattivi dei film Disney: Mal (Dove Cameron), figlia di Malefica; Evie (Sofia Carson), figlia della Regina Cattiva di Biancaneve; Jay (Booboo Stewart), figlio di Jafar; Carlos De Vil (Cameron Boyce), figlio di Crudelia De Mon. Abitanti dell’Isola degli Sperduti, li abbiamo visti cercare di costruirsi un nuovo futuro ad Auradon. L’universo narrativo è lo stesso raccolto a partire dal quarto film, che ha segnato l’arrivo delle due nuove protagoniste Red e Chloe.