Alice Oseman ha scelto di raccontare la chiusura di una delle serie più amate dalla Generazione Z attraverso un film e non con una nuova stagione televisiva. Il motivo? L'ha spiegato la stessa autrice e creatrice della storia, che ha raccontato a Teen Vogue come la scelta sia stata legata soprattutto alla necessità di dare il giusto spazio ai protagonisti

A molti fan la domanda è sorta spontanea: ma perché il finale di Heartstopper sarà un film e non una quarta stagione? Proprio questa strada è quella che ha sceltoAlice Oseman per chiudere la storia di Nick e Charlie.

L’ultimo capitolo di Heartstopper non arriverà dunque sotto forma di una quarta stagione, ma attraverso un film. La decisione di concludere il percorso di Nick e Charlie con una pellicola, in arrivo su Netflix il 17 luglio 2026, nasce dalla volontà di Alice Oseman e del gruppo creativo della serie di concentrare l’attenzione sull’evoluzione della coppia protagonista, invece di distribuire il racconto tra numerose trame secondarie.

Il trailer di Heartstopper Forever suggerisce già il tono di questa conclusione: un viaggio verso il futuro, verso quella fase della vita in cui l’ingresso nell’età adulta porta con sé cambiamenti inevitabili. Cambiano le amicizie, cambiano gli amori, cambiano le paure e cambia anche il modo in cui si guarda a sé stessi. In quelle immagini emerge anche una malinconia delicata, tipica degli ultimi capitoli di una storia, una sensazione che chi ha seguito Nick e Charlie fin dall’inizio può riconoscere immediatamente.

Proprio osservando questo passaggio finale nasce però una domanda centrale: perché Oseman ha scelto di raccontare la chiusura di una delle serie più amate dalla Generazione Z attraverso un film e non con una nuova stagione televisiva? La risposta arriva dalla stessa autrice e creatrice della storia, che ha spiegato a Teen Vogue come la scelta sia stata legata soprattutto alla necessità di dare il giusto spazio ai protagonisti.

“Quando ci siamo avvicinati al film abbiamo capito che avevamo due possibilità”, racconta Alice Oseman a Teen Vogue, “Potevamo continuare a raccontare un po' tutti i personaggi, riducendo ogni storyline. Oppure concentrarci davvero su Nick e Charlie. Ho pensato che sarebbe stato migliore un film perché avremmo potuto fare proprio questo viaggio, senza la sensazione di lasciare troppe cose a metà”.