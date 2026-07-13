Heartstopper, perché il finale della serie tv sarà un film e non una quarta stagione?Cinema
Alice Oseman ha scelto di raccontare la chiusura di una delle serie più amate dalla Generazione Z attraverso un film e non con una nuova stagione televisiva. Il motivo? L'ha spiegato la stessa autrice e creatrice della storia, che ha raccontato a Teen Vogue come la scelta sia stata legata soprattutto alla necessità di dare il giusto spazio ai protagonisti
A molti fan la domanda è sorta spontanea: ma perché il finale di Heartstopper sarà un film e non una quarta stagione? Proprio questa strada è quella che ha sceltoAlice Oseman per chiudere la storia di Nick e Charlie.
L’ultimo capitolo di Heartstopper non arriverà dunque sotto forma di una quarta stagione, ma attraverso un film. La decisione di concludere il percorso di Nick e Charlie con una pellicola, in arrivo su Netflix il 17 luglio 2026, nasce dalla volontà di Alice Oseman e del gruppo creativo della serie di concentrare l’attenzione sull’evoluzione della coppia protagonista, invece di distribuire il racconto tra numerose trame secondarie.
Il trailer di Heartstopper Forever suggerisce già il tono di questa conclusione: un viaggio verso il futuro, verso quella fase della vita in cui l’ingresso nell’età adulta porta con sé cambiamenti inevitabili. Cambiano le amicizie, cambiano gli amori, cambiano le paure e cambia anche il modo in cui si guarda a sé stessi. In quelle immagini emerge anche una malinconia delicata, tipica degli ultimi capitoli di una storia, una sensazione che chi ha seguito Nick e Charlie fin dall’inizio può riconoscere immediatamente.
Proprio osservando questo passaggio finale nasce però una domanda centrale: perché Oseman ha scelto di raccontare la chiusura di una delle serie più amate dalla Generazione Z attraverso un film e non con una nuova stagione televisiva? La risposta arriva dalla stessa autrice e creatrice della storia, che ha spiegato a Teen Vogue come la scelta sia stata legata soprattutto alla necessità di dare il giusto spazio ai protagonisti.
“Quando ci siamo avvicinati al film abbiamo capito che avevamo due possibilità”, racconta Alice Oseman a Teen Vogue, “Potevamo continuare a raccontare un po' tutti i personaggi, riducendo ogni storyline. Oppure concentrarci davvero su Nick e Charlie. Ho pensato che sarebbe stato migliore un film perché avremmo potuto fare proprio questo viaggio, senza la sensazione di lasciare troppe cose a metà”.
Heartstopper è cresciuto insieme al pubblico
Il percorso di Heartstopper è stato anche un percorso di crescita condiviso con chi ha seguito la serie. La prima stagione aveva raccontato soprattutto le emozioni del primo amore, quelle sensazioni leggere e intense legate alla scoperta di un sentimento nuovo. La seconda aveva invece affrontato il tema del coraggio di mostrarsi per quello che si è, mettendo al centro l’identità e la consapevolezza personale.
Con Heartstopper Forever, però, Nick e Charlie si trovano davanti a questioni differenti. Il futuro diventa il tema principale, così come la consapevolezza che l’amore, per quanto importante, non sia sempre sufficiente da solo e che occorra imparare a confrontarsi con la complessità della vita.
Per Alice Oseman questo cambiamento rappresenta una conseguenza naturale del percorso della serie: “Ogni volta che siamo tornati a Heartstopper abbiamo cercato di far crescere un po' lo show, perché volevamo che crescesse insieme ai personaggi e al pubblico”.
La crescita della storia è quindi legata anche alla crescita di chi l’ha guardata. Quando Heartstopper è arrivato nel 2022, molti spettatori potevano riconoscersi nella stessa età e nelle stesse esperienze di Nick e Charlie. Oggi, invece, il tempo è passato per tutti: per il pubblico, per gli attori coinvolti nel progetto e anche per i personaggi nati dalla fantasia di Alice Oseman. Questa trasformazione si riflette nei dettagli della quotidianità, nelle nuove abitudini, negli spazi condivisi e nelle domande che accompagnano il passaggio verso una fase più adulta.
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Un amore meno fiabesco e più vicino alla realtà adulta
In Heartstopper Forever trova spazio l’evoluzione del rapporto tra Nick e Charlie. La loro relazione viene raccontata attraverso una dimensione più intima e consapevole, mostrando come anche un amore nato sotto il segno della dolcezza e del romanticismo possa cambiare nel tempo.
La serie, diventata famosa per la sua delicatezza, il suo tono rassicurante e la sua atmosfera quasi letteraria, ha dovuto confrontarsi anche con le aspettative di molti fan. Alcuni spettatori desideravano che la storia mantenesse fino alla fine un’immagine completamente fiabesca dell’amore, senza affrontare aspetti più adulti della relazione.
Alice Oseman ha spiegato però che seguire esclusivamente le aspettative del pubblico non era possibile: “C'è sempre stato molto dibattito sul fatto che ci fosse o meno sesso in Heartstopper - ha spiegato Oseman - Ma ho imparato che bisogna raccontare la storia che si vuole raccontare. Quando una serie diventa così grande non puoi accontentare tutti”.
La scelta, secondo l’autrice, non rappresenta una rottura rispetto allo spirito originale della storia, ma una naturale prosecuzione del percorso dei personaggi: “Nick e Charlie sono quasi adulti. Sappiamo che il sesso fa parte della loro relazione e ci è sembrata una cosa naturale da raccontare. Succede anche nei libri”.
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La dolcezza di Heartstopper cambia insieme ai suoi protagonisti
Il cuore della serie non perde la propria identità, ma anche la sua caratteristica principale, la dolcezza, attraversa una trasformazione. Non è più soltanto una tenerezza legata all’adolescenza e alla scoperta dei sentimenti, ma diventa qualcosa di più maturo, consapevole e razionale.
La nuova fase di Heartstopper accompagna i protagonisti verso l’età adulta, mantenendo quella capacità di raccontare la crescita attraverso le emozioni. Il romanticismo cambia forma: arrivano nuove responsabilità, nuove domande e anche quelle difficoltà che appartengono alla vita dei grandi. Sono paure diverse rispetto a quelle adolescenziali, meno immediate ma capaci di avere un peso più profondo.
Il film diventa così il capitolo conclusivo di un percorso che guarda avanti, verso ciò che Nick e Charlie saranno e verso il futuro che li aspetta. Un finale pensato per essere vissuto fino in fondo, lasciando a ogni spettatore la possibilità di trovare il proprio spazio dentro questa storia.
L’ultimo messaggio di Heartstopper resta quindi legato alla possibilità di continuare a credere in un amore gentile anche quando si cresce, quando la vita diventa più complessa e quando il mondo adulto prende il posto delle prime scoperte.
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Heartstopper è una nuova serie britannica disponibile su Netflix dal 22 aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), trasposizione televisiva dall'omonima serie di romanzi e webcomic scritta e ideata da Alice Oseman. La storia ruota attorno a Nick Nelson, studente molto popolare di una scuola superiore maschile. Un giorno conosce Charlie Spring, un ragazzo dichiaratamente gay. Tra i due nascerà un'amicizia che nel tempo si trasformerà in qualcosa di più profondo. Vediamo attori e personaggi