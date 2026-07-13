Dal 17 al 19 luglio il borgo medievale di Fara in Sabina ospita la settima edizione del Fara Film Festival. Kim Rossi Stuart sarà l’ospite d’onore e riceverà il Premio Speciale della Provincia di Rieti. Attesi anche Valeria Solarino, Alessandro Haber e Gabriele Cirilli. In programma cortometraggi, incontri, red carpet, degustazioni, concerti, un omaggio a Bud Spencer e la proiezione di Prendiamoci una pausa. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il borgo sabino diventa un set tra cinema, musica e sapori

Kim Rossi Stuart, Valeria Solarino, Alessandro Haber e Gabriele Cirilli saranno saranno i protagonisti della settima edizione del Fara Film Festival, in programma dal 17 al 19 luglio nel suggestivo borgo medievale di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Per tre giorni il centro storico, arroccato sul Colle Buzio tra i Monti Sabini e la Valle del Tevere, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al cinema, alla musica e alla valorizzazione del territorio, con proiezioni, incontri, concerti e red carpet, tutti a ingresso gratuito.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 17 luglio, sarà il tradizionale taglio del nastro con le istituzioni locali. Nel corso della giornata, accanto alle proiezioni dei cortometraggi in concorso e fuori concorso ospitate a Palazzo Martini, alcuni attori, doppiatori e content creator prenderanno parte a un tour cine-turistico del borgo coordinato da Petra Scognamiglio e dall'Ufficio Turistico Comunale. Tra i partecipanti figurano Riccardo Suarez, Giulia Francescetti e Triplovers. In Piazza Duomo la content creator Giulia Latini, conosciuta sui social come Bionditudo, presenterà il libro Degustazione sentimentale (Sperling & Kupfer), seguito da una degustazione dell'azienda vinicola laziale Federici. La sera il red carpet di Piazza Garibaldi accoglierà l'attrice e cantante Aurora Venosa, protagonista della serie Rai La Preside, e Valeria Solarino, che riceverà un premio speciale per il suo percorso artistico, distintasi per l'eleganza delle sue interpretazioni e per la capacità di dare profondità e autenticità a personaggi sempre diversi. A chiudere la serata sarà la proiezione a sorpresa di un classico con Bud Spencer e Terence Hill, nell'ambito dell'omaggio dedicato all'indimenticabile coppia del cinema italiano.