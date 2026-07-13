Dal 17 al 19 luglio il borgo medievale di Fara in Sabina ospita la settima edizione del Fara Film Festival. Kim Rossi Stuart sarà l’ospite d’onore e riceverà il Premio Speciale della Provincia di Rieti. Attesi anche Valeria Solarino, Alessandro Haber e Gabriele Cirilli. In programma cortometraggi, incontri, red carpet, degustazioni, concerti, un omaggio a Bud Spencer e la proiezione di Prendiamoci una pausa. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il borgo sabino diventa un set tra cinema, musica e sapori
Kim Rossi Stuart, Valeria Solarino, Alessandro Haber e Gabriele Cirilli saranno saranno i protagonisti della settima edizione del Fara Film Festival, in programma dal 17 al 19 luglio nel suggestivo borgo medievale di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Per tre giorni il centro storico, arroccato sul Colle Buzio tra i Monti Sabini e la Valle del Tevere, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al cinema, alla musica e alla valorizzazione del territorio, con proiezioni, incontri, concerti e red carpet, tutti a ingresso gratuito.
Ad aprire la manifestazione, venerdì 17 luglio, sarà il tradizionale taglio del nastro con le istituzioni locali. Nel corso della giornata, accanto alle proiezioni dei cortometraggi in concorso e fuori concorso ospitate a Palazzo Martini, alcuni attori, doppiatori e content creator prenderanno parte a un tour cine-turistico del borgo coordinato da Petra Scognamiglio e dall'Ufficio Turistico Comunale. Tra i partecipanti figurano Riccardo Suarez, Giulia Francescetti e Triplovers. In Piazza Duomo la content creator Giulia Latini, conosciuta sui social come Bionditudo, presenterà il libro Degustazione sentimentale (Sperling & Kupfer), seguito da una degustazione dell'azienda vinicola laziale Federici. La sera il red carpet di Piazza Garibaldi accoglierà l'attrice e cantante Aurora Venosa, protagonista della serie Rai La Preside, e Valeria Solarino, che riceverà un premio speciale per il suo percorso artistico, distintasi per l'eleganza delle sue interpretazioni e per la capacità di dare profondità e autenticità a personaggi sempre diversi. A chiudere la serata sarà la proiezione a sorpresa di un classico con Bud Spencer e Terence Hill, nell'ambito dell'omaggio dedicato all'indimenticabile coppia del cinema italiano.
Sabato 18 luglio il festival proporrà un percorso dedicato anche alle eccellenze del territorio con degustazioni di olio Sabina DOP, vini e prodotti tipici curate da S'Abbina Bene e Coldiretti. Dalle 20 Piazza Garibaldi ospiterà il concerto della Banda Musicale della Marina Militare, impegnata in un viaggio tra alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema. Ospiti della serata saranno il cantante Moyoi e l'attrice Daniela Scattolin, prima interprete afrodiscendente italiana a conquistare ruoli da protagonista nelle serie Zero di Netflix e The Iris Affair di Sky, recentemente vista anche nella fiction Rai Buonvino. Seguirà la proiezione del film Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti, alla presenza del regista e di Alessandro Haber, che riceverà un premio speciale alla carriera.
La giornata conclusiva di domenica 19 luglio si aprirà con un confronto tra direttori di festival cinematografici italiani dedicato allo stato della produzione, della distribuzione e della promozione del cinema nel nostro Paese. In serata il red carpet sarà riservato all'ospite d'onore Kim Rossi Stuart, tra gli interpreti più autorevoli del cinema italiano contemporaneo con oltre tre decenni di carriera come attore, regista e sceneggiatore di straordinaria sensibilità, capace di coniugare successo di pubblico, rigore artistico e costante ricerca espressiva, che riceverà il Premio Speciale della Provincia di Rieti. Seguiranno le premiazioni del concorso, il saluto di Gabriele Cirilli, la performance dei Miami Wet e il concerto conclusivo del cantautore romano Piji, che presenterà dal vivo i brani del nuovo album Sta registrando audio….
Negli anni il festival si è affermato come uno degli appuntamenti più interessanti dell'estate cinematografica italiana, capace di coniugare la promozione dei giovani autori con la presenza di grandi protagonisti dello spettacolo.
«Il festival in questi anni è cresciuto e si è distinto a livello nazionale per la qualità delle opere selezionate e per gli ospiti che ogni anno decidono di venire a trovarci, come Kim Rossi Stuart, partecipando a un evento che promuove il territorio e attrae pubblico e turisti da tutta Italia. Un vanto per la Regione Lazio e per la provincia di Rieti», dichiara il presidente del festival Riccardo Martini.