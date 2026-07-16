Il primo lungometraggio dell'artista che ha firmato i disegni dei flashback di Your Name arriva nelle sale italiane come evento speciale dal 23 al 29 luglio con Animagine, la collana di Dynit e Adler Entertainment. Presentato in concorso alla 76esima Berlinale e premiato ad Annecy, il film intreccia una storia di formazione con una riflessione su progresso, memoria e paesaggi che scompaiono

C'è un fuoco d'artificio capace di riflettere l'armonia dell'universo al centro di A New Dawn, l'opera prima di Yoshitoshi Shinomiya, in arrivo nei cinema italiani per una settimana, dal 23 al 29 luglio, grazie ad Animagine, il progetto nato dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment che porta in sala gli anime del presente e del passato.

Il film ha già raccolto riconoscimenti importanti nel circuito internazionale: la selezione in concorso alla 76esima edizione della Berlinale e il premio della giuria nella sezione Contrechamp del festival di Annecy. Per accompagnare l'uscita è stata diffusa anche la prima clip italiana.

La trama, un ultimo spettacolo prima dell'addio

Protagonista della storia è Kaoru, cresciuta a Niura, piccola cittadina costiera del Giappone dove i suoi genitori hanno lavorato a lungo nella storica fabbrica di fuochi d'artificio della famiglia Obinata. Con Keitaro e Sentaro, i figli del proprietario, Kaoru ha condiviso tutta l'infanzia, fino alla chiusura dell'azienda e alla misteriosa scomparsa del padre dei due ragazzi.

Quattro anni dopo, la giovane, che ormai vive a Tokyo, torna a casa per organizzare un evento destinato a sostituire il vecchio festival pirotecnico. Ma il paese che ritrova non è più quello dei suoi ricordi: la foresta ha lasciato spazio a una distesa di pannelli solari, la baia si sta prosciugando e la fabbrica, cuore della loro infanzia, deve essere demolita entro il giorno successivo.

È allora che i tre amici decidono di tentare un'impresa che sembra impossibile: completare e lanciare lo Shuhari, il fuoco d'artificio che rappresenta l'armonia dell'universo, per regalare alla città un ultimo, memorabile spettacolo.