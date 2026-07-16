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L'idea di ambientare l'opera La Traviata di Giuseppe Verdi nel leggendario Moulin Rouge è nata "non appena ho iniziato a pensare a un’epoca in cui ambientare una storia ancora tanto attuale", ha dichiarato il regista Paul Curran alla giornalista Chiara Ribichini di Sky TG24. "Ho creduto che la Belle Époque francese avrebbe potuto restituire il giusto senso di libertà e rivoluzione sessuale".