La Traviata al Moulin Rouge dell'Opera Festival all'Arena di Verona stasera in tv. FOTO
La 103ª edizione dell’Arena Opera Festival, all’Arena di Verona, si è aperta con una nuova produzione dell’opera La Traviata di Giuseppe Verdi, firmata dal regista scozzese Paul Curran e realizzata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi. Lo spettacolo andrà in onda in tv stasera, giovedì 16 luglio. Sul podio ci sarà Michele Spotti, mentre il cast che include Martina Russomanno nel ruolo di Violetta e Yusif Eyvazov nel ruolo di Alfredo