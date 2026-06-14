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Spettacolo

Paul Curran: “La mia Traviata al Moulin Rouge? Un atto di libertà e rivoluzione”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Il regista Paul Curran ©Ennevi

Il regista che ha firmato la nuova produzione dell’opera di Verdi, scelta per inaugurare l’Arena Opera Festival, spiega l’ambientazione nelle notti francesi della Belle époque. E sulla modernità della storia: “La nostra Violetta vive circondata dal piacere e dalla teatralità. Eppure, sotto questo mondo, c’è una donna che capisce fin dall’inizio che la sua vita sarà breve. E alla fine l’opera diventa profondamente intima, la storia di una giovane donna alla ricerca di amore, libertà e dignità”. L’intervista

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