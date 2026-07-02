Il Malloppo, crime comedy con Mago Forest dal 3 settembre al cinema

Il Malloppo, con Abatantuono, Mago Forest e Max Angioni dal 3 settembre al cinemaCinema
Un investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico ex rapinatore. Vision Distribution, in collaborazione con Sky, ha diffuso il trailer ufficiale della nuova crime comedy diretta da Volfango De Biasi
Svelato il trailer de Il Malloppo, la nuova crime comedy diretta da Volfango De Biasi, che arriverà nelle sale italiane dal 3 settembre distribuita da Vision Distribution. Nel cast figurano Diego Abatantuono, Michele Foresta (Mago Forest) e Max Angioni, affiancati da Maria Amelia Monti, Irene Girotti, Antonio Catania, Paola Sambo e Bebo Storti.
La trama
Il film racconta la storia di Michele Ragusa, investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti, che vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico Diego Viani, ex rapinatore oggi oste. Quando riemerge il mistero di un bottino di lingotti d'oro scomparso negli anni Ottanta, Michele decide di indagare insieme al suo improbabile tirocinante Alex, ritrovandosi coinvolto in una serie di equivoci, inseguimenti e colpi di scena. La sceneggiatura è firmata dallo stesso De Biasi insieme a Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi, Irene Girotti e Salvo Di Paola. La fotografia è di Roberto Forza, le scenografie di Ivana Gargiulo, i costumi di Giovanni Schiera e il montaggio di Stefano Chierchiè. Prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con Sky, Il Malloppo è stato realizzato con il supporto della Emilia-Romagna Film Commission.
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