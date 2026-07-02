Il Malloppo, crime comedy con Mago Forest dal 3 settembre al cinema

La trama

Il film racconta la storia di Michele Ragusa, investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti, che vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico Diego Viani, ex rapinatore oggi oste. Quando riemerge il mistero di un bottino di lingotti d'oro scomparso negli anni Ottanta, Michele decide di indagare insieme al suo improbabile tirocinante Alex, ritrovandosi coinvolto in una serie di equivoci, inseguimenti e colpi di scena. La sceneggiatura è firmata dallo stesso De Biasi insieme a Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi, Irene Girotti e Salvo Di Paola. La fotografia è di Roberto Forza, le scenografie di Ivana Gargiulo, i costumi di Giovanni Schiera e il montaggio di Stefano Chierchiè. Prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con Sky, Il Malloppo è stato realizzato con il supporto della Emilia-Romagna Film Commission.