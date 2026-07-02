Il Malloppo, crime comedy con Mago Forest dal 3 settembre al cinema

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Malloppo, con Abatantuono, Mago Forest e Max Angioni dal 3 settembre al cinema

Cinema
Screenshot dal trailer

Un investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico ex rapinatore. Vision Distribution, in collaborazione con Sky, ha diffuso il trailer ufficiale della nuova crime comedy diretta da Volfango De Biasi

Svelato il trailer de Il Malloppo, la nuova crime comedy diretta da Volfango De Biasi, che arriverà nelle sale italiane dal 3 settembre distribuita da Vision Distribution. Nel cast figurano Diego Abatantuono, Michele Foresta (Mago Forest) e Max Angioni, affiancati da Maria Amelia Monti, Irene Girotti, Antonio Catania, Paola Sambo e Bebo Storti.

La trama

Il film racconta la storia di Michele Ragusa, investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti, che vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico Diego Viani, ex rapinatore oggi oste. Quando riemerge il mistero di un bottino di lingotti d'oro scomparso negli anni Ottanta, Michele decide di indagare insieme al suo improbabile tirocinante Alex, ritrovandosi coinvolto in una serie di equivoci, inseguimenti e colpi di scena. La sceneggiatura è firmata dallo stesso De Biasi insieme a Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi, Irene Girotti e Salvo Di Paola. La fotografia è di Roberto Forza, le scenografie di Ivana Gargiulo, i costumi di Giovanni Schiera e il montaggio di Stefano Chierchiè. Prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con Sky, Il Malloppo è stato realizzato con il supporto della Emilia-Romagna Film Commission.

Approfondimento

Ferzan Ozpetek, al via le riprese del nuovo film
La locandina de "Il Malloppo"
FOTOGALLERY

Medusa Film Official - Universal Pictures Italy - Eagle Pictures - MUBI (via Webphoto)

1/13
Cinema

13 film da vedere al cinema a luglio. FOTO

Come da tradizione, luglio è un momento importante per le uscite in sala, mese di debutto sul grande schermo di nuovi capitoli di grandi franchise, pellicole d'autore e film horror. Da non perdere l'appuntamento con l'ultima fatica di Christopher Nolan, disponibile in più formati di proiezione e il nuovo film dell'Uomo Ragno con Tom Holland e Zendaya. Per le famiglie c'è anche il terzo film dei Minions, saga spin-off di 'Cattivissimo Me' A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Il Malloppo, crime comedy con Mago Forest dal 3 settembre al cinema

Cinema

Un investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti vive di piccole...

Favino sarà Marchionne in Falcon, il nuovo film di Bellocchio

Cinema

Le riprese partiranno in autunno, secondo quanto rivelato dall'AD di Rai Cinema Del Brocco a...

Paranormal Activity, Maya Da Costa nel cast del film horror

Cinema

I dettagli sulla trama e sui personaggi del prossimo capitolo della saga in stile found footage...

Il mondo oltre, Francesca Inaudi nel film distopico diretto da Germani

Cinema

Arriva al cinema il 9 luglio 2026 Il mondo oltre, film distopico diretto da Dario Germani e...

Cara Delevingne si confessa, dalla storia con Amber Heard alle droghe

Spettacolo

Ospite del podcast di Louis Theroux, la modella e attrice britannica ha ripercorso i capitoli più...

Spettacolo: Per te