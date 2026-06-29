Bugonia, da stasera il film con Emma Stone su Sky e NOW

L'ultimo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, arriva il 29 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e NOW. Presentato a Venezia e candidato a quattro Oscar®, è un thriller psicologico tra satira e tensione che racconta le ossessioni contemporanee

Arriva su Sky Cinema in prima visione Bugonia, il nuovo film del visionario regista Yorgos Lanthimos: un thriller psicologico che mescola satira, umorismo nero e tensione per raccontare, con il suo stile provocatorio e surreale, le contraddizioni del mondo contemporaneo. Presentato in concorso all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e candidato a quattro premi Oscar®, il film esordirà lunedì 29 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Trama e protagonisti Provocatorio, sovversivo e sorprendentemente umano, Bugonia segue due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che rapiscono Michelle Fuller (la vincitrice di due premi Oscar®, tre Golden Globe e di una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia Emma Stone), una potente CEO convinti che sia un’aliena venuta per distruggere la Terra. Incatenata in uno scantinato, Michelle si ritrova faccia a faccia con Teddy (Jesse Plemons) e Don (Aidan Delbis), due credenti del dark web e delle proprie paranoie, in uno scontro sempre più viscerale, imprevedibile e, a tratti, persino commovente. Approfondimento Bugonia, Lanthimos tra alieni e complotti. La recensione del film

Dichiarazioni e stile Grazie alle interpretazioni dirompenti di Jesse Plemons, Emma Stone e dell’esordiente Aidan Delbis, Bugonia conferma la capacità di Lanthimos di fondere commedia nera, tragedia e critica sociale in un’opera originale e visionaria. “Nel mondo di oggi, le persone vivono in bolle esaltate dalla tecnologia”, afferma Yorgos Lanthimos. “Volevo mettere in discussione le convinzioni dello spettatore su ciò di cui siamo così certi, sui giudizi che diamo riguardo a certi tipi di persone”. Emma Stone, al suo quinto progetto con Lanthimos, descrive il film come un esperimento narrativo “microcosmico”, in cui in uno spazio chiuso emergono molteplici versioni dell’umanità. “Siamo in un seminterrato, e per la maggior parte del tempo le persone parlano solo tra loro”, osserva l’attrice, “eppure rivelano diverse versioni dell’umanità, e cosa può accadere in una spirale discendente in cui ci si convince di qualcosa”. bugonia è un film feroce, lucidissimo e irresistibilmente disturbante, che conferma Lanthimos come uno dei registi più originali del cinema contemporaneo. Approfondimento Venezia 82, Emma Stone: "Credo negli alieni". VIDEO