Girl in the Attic, trama e cast del film stasera in prima tv

Girl in the Attic non si ispira a un caso specifico e identificabile: è una storia fittizia, anche se costruita attorno a dinamiche purtroppo reali. La formula "inspired by true stories" usata da Lifetime è più un marchio editoriale che una dichiarazione di fedeltà a un singolo evento. Il film fa parte della lunga saga Girl In della rete americana, una serie di thriller televisivi definiti "Ripped from the Headlines", che esplorano storie di sopravvivenza femminile in situazioni di prigionia. Altri titoli della stessa saga si ispirano invece a casi reali ben precisi: Girl in the Basement prende spunto dal caso Fritzl, mentre le dinamiche di Girl in the Attic richiamano da vicino i rapimenti di Ariel Castro a Cleveland, dove tre donne - Michelle Knight, Amanda Berry e Gina DeJesus - furono tenute prigioniere per anni in una casa privata. Come nel film, anche in quel caso la componente del controllo prolungato e della segregazione forzata era centrale nei crimini commessi.