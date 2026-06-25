Girl in the Attic, trama e cast del film stasera in prima tv

Introduzione
Va in onda in prima tv su Rai 2, giovedì 25 giugno, il thriller americano del 2025 ispirato a una storia vera che intreccia ossessione, prigionia e manipolazione psicologica. Protagonista è una giovane ragazza che, condividendo il suo percorso di allenamento sui social, diventa il bersaglio di uno stalker
Quello che devi sapere
Di cosa parla Girl in the Attic
Kelsey è un'adolescente che ha da poco perso la madre a causa di un tumore. Per onorarla, decide di partecipare a una mezza maratona raccogliendo fondi benefici, e documenta ogni tappa dell'allenamento attraverso video e aggiornamenti sui social network. Quello che sembra un gesto generoso e pubblico si trasforma presto in una trappola: tra i suoi follower c'è Billy, un uomo solitario che lavora in un supermercato e vive con la madre Debbie, rimasta su una sedia a rotelle dopo un grave incidente. Billy sviluppa un'ossessione silenziosa per Kelsey, nutrita giorno dopo giorno da ogni post, ogni video, ogni dettaglio condiviso online.
Il rapimento e la prigionia
A un certo punto Billy passa dall'osservazione all'azione: rapisce Kelsey e la rinchiude nella soffitta della casa che divide con la madre, tenendola incatenata e completamente isolata dal mondo esterno. Le sottrae il telefono, le nega qualsiasi contatto con il padre Frank e con chiunque possa cercarla, arrivando a farle credere di essere stata abbandonata. Non si limita però alla coercizione fisica: cerca di plasmare la realtà della ragazza, le chiede le credenziali dei suoi profili social e tenta di trasformarla nella compagna ideale che si è immaginato. Kelsey subisce violenze, manipolazioni e privazioni, ma non smette mai di cercare un modo per fuggire.
Il ruolo di Debbie
La svolta narrativa arriva quando Debbie, la madre di Billy, scopre per caso la prigioniera nascosta al piano di sopra. Nonostante le difficoltà fisiche legate alla sua condizione, la donna comprende immediatamente l'orrore di ciò che il figlio ha fatto. Da quel momento il film cambia prospettiva: Debbie non è più solo una figura periferica ma diventa l'unica possibile alleata di Kelsey. Le due donne, entrambe in qualche modo prigioniere dello stesso uomo, devono stringere un patto silenzioso e recitare davanti a Billy per non insospettirlo, mentre cercano insieme una via d'uscita. È un rapporto nato dalla necessità che si trasforma in qualcosa di più profondo: un riconoscimento reciproco tra due persone che hanno subito, in modi diversi, lo stesso controllo.
I temi al centro del film
Al di là della tensione narrativa, Girl in the Attic affronta questioni di assoluta attualità. Il primo è quello dell'esposizione digitale: Kelsey non fa nulla di sbagliato condividendo il suo percorso, ma il film mostra come orari, abitudini, luoghi e stati d'animo pubblicati online possano diventare, nelle mani sbagliate, una mappa precisa e pericolosa. Il secondo tema è il grooming, ovvero il processo con cui Billy tenta di abituare la ragazza alla dipendenza, alternando violenza e momenti di apparente gentilezza, bugie calibrate e isolamento progressivo. Il film non scivola nella demonizzazione dei social media, ma invita a riflettere su cosa significhi perdere il controllo sulla propria sicurezza attraverso la visibilità continua.
Il cast
Nel ruolo di Kelsey c'è Sophia Carriere, attrice canadese che porta sullo schermo la determinazione e la lucidità della protagonista anche nei momenti più estremi. Billy è interpretato da Keenan Tracey, già visto nelle serie Bates Motel e Supernatural, che costruisce un personaggio inquietante proprio perché inizialmente privo di qualsiasi tratto apertamente minaccioso. Jean Louisa Kelly, nota al pubblico americano anche per la sua partecipazione a Grey's Anatomy, veste i panni di Debbie, la madre di Billy. John Cassini interpreta Frank, il padre di Kelsey. La regia è firmata da David Weaver.
La storia vera
Girl in the Attic non si ispira a un caso specifico e identificabile: è una storia fittizia, anche se costruita attorno a dinamiche purtroppo reali. La formula "inspired by true stories" usata da Lifetime è più un marchio editoriale che una dichiarazione di fedeltà a un singolo evento. Il film fa parte della lunga saga Girl In della rete americana, una serie di thriller televisivi definiti "Ripped from the Headlines", che esplorano storie di sopravvivenza femminile in situazioni di prigionia. Altri titoli della stessa saga si ispirano invece a casi reali ben precisi: Girl in the Basement prende spunto dal caso Fritzl, mentre le dinamiche di Girl in the Attic richiamano da vicino i rapimenti di Ariel Castro a Cleveland, dove tre donne - Michelle Knight, Amanda Berry e Gina DeJesus - furono tenute prigioniere per anni in una casa privata. Come nel film, anche in quel caso la componente del controllo prolungato e della segregazione forzata era centrale nei crimini commessi.