Big Game - Caccia al presidente, trama e cast del film stasera in tv

Oskari è un ragazzo finlandese di tredici anni con una grande pressione sulle spalle: come vuole la tradizione di famiglia, deve trascorrere una notte da solo nella foresta armato soltanto di arco e frecce, portando a casa una preda che dimostri il suo valore e sancisca il suo ingresso nel mondo degli adulti. Non è un ragazzo particolarmente coraggioso né abile come suo padre, e la prova lo spaventa. Ma quella notte, tra gli alberi, accade qualcosa di completamente imprevisto. Il Presidente degli Stati Uniti è in volo verso la Finlandia per partecipare a un pre-vertice del G8 quando l'Air Force One diventa bersaglio di un attentato terroristico: un gruppo lancia da terra dei missili che colpiscono l'aereo e la sua scorta. Il capo della sicurezza presidenziale forza il Presidente a rifugiarsi in una capsula di salvataggio, che viene espulsa prima che il velivolo precipiti, atterrando in una foresta. Lì, tra la vegetazione fitta e il silenzio del bosco nordico, è proprio Oskari a trovarlo. Da quel momento i ruoli si ribaltano: l'uomo più potente del mondo si ritrova a dipendere dall'ingegno e dall'istinto di un adolescente che conosce quella foresta come le proprie tasche. I terroristi, però, non hanno rinunciato al loro obiettivo e danno il via a una caccia spietata. Oskari e il Presidente dovranno stringere un'alleanza improbabile e fidarsi l'uno dell'altro per avere qualche speranza di uscirne vivi.