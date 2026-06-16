Raffaele è infatti tornata a collaborare con il regista Riccardo Milani dopo il successo di Un mondo a parte , film che le è valso il Nastro d'Argento nel 2024. Ne La vita va così interpreta Francesca, una giovane donna divisa tra tradizione e modernità in una Sardegna attraversata dal conflitto tra tutela del territorio e sviluppo economico. Un ruolo che le ha consentito di confermare la sua capacità di muoversi tra registro comico e spessore drammatico.

Il programma

Il Tuscia Film Fest non si apre il 10 luglio: prima ancora, il festival scalda i motori con un appuntamento culturale di grande rilievo. Il 20 giugno alle ore 21, nei giardini di Palazzo Chigi Albani a Soriano nel Cimino, si terrà l'incontro Pasolini e la Tuscia con protagonista l'attore e musicista Stefano Fresi. Tra conversazione e letture, si rifletterà sul profondo legame dell'intellettuale, regista e poeta con il territorio della provincia di Viterbo. L'ingresso sarà libero e dalle ore 20 sarà possibile visitare la mostra fotografica Pedriali e Pasolini: istantanee di una solitudine di Dino Pedriali, allestita nelle scuderie di Palazzo Chigi Albani. La provincia di Viterbo è stata anche location di riprese di alcuni dei film più importanti di Pasolini, come Il Vangelo secondo Matteo e Uccellacci uccellini, e in questo legame si riflettono temi centrali della sua opera: la memoria contadina, la difesa della bellezza, il rifiuto della speculazione, il rapporto tra natura, storia e modernità.

Il calendario completo con tutti i film e gli ospiti previsti sarà presentato il 3 luglio a Viterbo. Nella stessa giornata aprirà la prevendita dei biglietti per le nove serate della manifestazione.