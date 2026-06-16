L'attrice arriva a Viterbo con il nuovo film di Riccardo Milani per aprire la ventitreesima edizione del festival, in programma dal 10 al 17 luglio in piazza San Lorenzo
Virginia Raffaele sarà la protagonista della serata inaugurale del Tuscia Film Fest 2026. L'attrice arriva a Viterbo con il nuovo film di Riccardo Milani La vita va così.
Virginia Raffaele apre il Tuscia Film Fest con La vita va così
Il Tuscia Film Fest andrà in scena dal 10 al 17 luglio in piazza San Lorenzo a Viterbo, con chiusura sabato 18 luglio con un evento speciale nel Sacro Bosco di Bomarzo. L'attrice porterà sul palco del festival laziale il suo volto più recente, quello cinematografico, reduce da un periodo di grande riconoscimento critico.
Raffaele è infatti tornata a collaborare con il regista Riccardo Milani dopo il successo di Un mondo a parte, film che le è valso il Nastro d'Argento nel 2024. Ne La vita va così interpreta Francesca, una giovane donna divisa tra tradizione e modernità in una Sardegna attraversata dal conflitto tra tutela del territorio e sviluppo economico. Un ruolo che le ha consentito di confermare la sua capacità di muoversi tra registro comico e spessore drammatico.
Il film è ambientato all'inizio degli anni Duemila nell'incontaminata Sardegna del sud, dove il pastore Efisio Mulas difende la sua terra dall'assalto di Giacomo (Diego Abatantuono), potente costruttore edile deciso a realizzarvi un resort di lusso. La figlia Francesca si muove tra i due mondi, in bilico tra modernità e radici. Una storia che risuona con i temi identitari cari al territorio che ospita il festival.
Il programma
Il Tuscia Film Fest non si apre il 10 luglio: prima ancora, il festival scalda i motori con un appuntamento culturale di grande rilievo. Il 20 giugno alle ore 21, nei giardini di Palazzo Chigi Albani a Soriano nel Cimino, si terrà l'incontro Pasolini e la Tuscia con protagonista l'attore e musicista Stefano Fresi. Tra conversazione e letture, si rifletterà sul profondo legame dell'intellettuale, regista e poeta con il territorio della provincia di Viterbo. L'ingresso sarà libero e dalle ore 20 sarà possibile visitare la mostra fotografica Pedriali e Pasolini: istantanee di una solitudine di Dino Pedriali, allestita nelle scuderie di Palazzo Chigi Albani. La provincia di Viterbo è stata anche location di riprese di alcuni dei film più importanti di Pasolini, come Il Vangelo secondo Matteo e Uccellacci uccellini, e in questo legame si riflettono temi centrali della sua opera: la memoria contadina, la difesa della bellezza, il rifiuto della speculazione, il rapporto tra natura, storia e modernità.
Il calendario completo con tutti i film e gli ospiti previsti sarà presentato il 3 luglio a Viterbo. Nella stessa giornata aprirà la prevendita dei biglietti per le nove serate della manifestazione.