Lee Miller, il film con Kate Winslet da stasera su Sky e NOW

Il premio Oscar® Kate Winslet arriva su Sky Cinema in prima TV con l'intenso racconto di una donna pronta a tutto pur di narrare la verità del conflitto. L'appuntamento è per stasera, lunedì 20 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand

Ambientato tra gli anni che precedono lo scoppio della Seconda guerra mondiale e il cuore del conflitto, il film segue una fase decisiva della vita della celebre fotografa e corrispondente di guerra Lee Miller, restituendo lo sguardo libero e determinato di una donna che ha scelto di raccontare la realtà con straordinaria lucidità e coraggio.

Al suo esordio alla regia, la direttrice della fotografia Ellen Kuras firma un racconto intenso e coinvolgente che mette al centro una figura femminile libera e anticonformista, capace di affermarsi in un contesto dominato dagli uomini e di ridefinire il modo di osservare e documentare la guerra.