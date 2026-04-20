Lee Miller, il film con Kate Winslet da stasera su Sky e NOW

Il premio Oscar® Kate Winslet arriva su Sky Cinema in prima TV con l'intenso racconto di una donna pronta a tutto pur di narrare la verità del conflitto. L'appuntamento è per stasera, lunedì 20 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand
Ambientato tra gli anni che precedono lo scoppio della Seconda guerra mondiale e il cuore del conflitto, il film segue una fase decisiva della vita della celebre fotografa e corrispondente di guerra Lee Miller, restituendo lo sguardo libero e determinato di una donna che ha scelto di raccontare la realtà con straordinaria lucidità e coraggio.
Al suo esordio alla regia, la direttrice della fotografia Ellen Kuras firma un racconto intenso e coinvolgente che mette al centro una figura femminile libera e anticonformista, capace di affermarsi in un contesto dominato dagli uomini e di ridefinire il modo di osservare e documentare la guerra.
Non solo Winslet, un cast internazionale che per dare un volto alla guerra
Accanto a Kate Winslet, che offre un’interpretazione intensa e sfaccettata, il film può contare su un cast internazionale di grande rilievo che include Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Josh O’Connor e Andrea Riseborough.
Attraverso un racconto potente e profondamente umano, il film restituisce non solo il percorso professionale di una pioniera del fotogiornalismo, ma anche il prezzo personale pagato per testimoniare gli orrori del conflitto, dando forma a una storia di coraggio, libertà e determinazione
La trama del film
Nel Sud della Francia, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Lee Miller (Kate Winslet) trascorre le sue giornate tra artisti e intellettuali, determinata ad affermarsi come fotografa dopo aver lasciato la carriera da modella. Con lo scoppio del conflitto si trasferisce a Londra insieme a Roland Penrose (Alexander Skarsgård) e inizia a lavorare per British Vogue, scontrandosi con i limiti imposti alle donne.
Decisa a raccontare la guerra in prima linea, sfida le restrizioni dell’epoca e, dopo numerosi rifiuti, riesce a ottenere l’accreditamento come corrispondente, partendo da sola per il fronte europeo. Qui incontra il fotografo David E. Scherman (Andy Samberg), con cui forma un sodalizio professionale destinato a segnare la storia del fotogiornalismo.
Dalla liberazione di Parigi all’ingresso nei campi di concentramento, passando per immagini destinate a diventare iconiche, il suo lavoro restituisce con forza e sensibilità gli orrori del conflitto, lasciando un segno indelebile nella storia e nella sua stessa vita.
Dove e quando vederlo
Lee Miller| lunedì 20 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.
Vision Distribution (da trailer YouTube) - Netflix - Universal e Filmauro (via Webphoto)
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