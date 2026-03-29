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Cinema

Perché Project Hail Mary non è il solito blockbuster americano

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

L’adattamento dell’omonimo libro di Andy Weir è arrivato nelle sale. Al centro la vita di uno scienziato, interpretato da Ryan Gosling, che non è pensato per essere "eroe". Il film, diretto da Phil Lord e Christopher Miller e scritto da Drew Goddard, non punta sugli eccessi, ma sulla coerenza. Con un effettistica ben modulata e una trama in bilico tra possibile e impossibile, "Project Hail Mary" reinterpreta la tradizione del "viaggio spaziale"

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