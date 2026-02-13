Va in onda in prima tv su Rai 2, venerdì 13 febbraio, il film cinque volte candidato ai Golden Globe e due agli Oscar, che segue l'amicizia di un uomo e di una donna nell'arco di 24 anni

Past Lives, il film del 2023 che ha segnato il debutto alla regia di Celin Song, va in onda in prima tv su Rai 3 venerdì 13 febbraio.

La trama

Past Lives, esordio alla regia di Celine Song, è un racconto intenso e contemplativo che attraversa vent’anni di vita per interrogarsi sull'amore, il destino e l'identità. La storia comincia a Seul, dove la dodicenne Na Young e il coetaneo Hae Sung condividono un legame speciale, fatto di complicità e prime emozioni. Quando la famiglia di Na Young decide di emigrare prima in Canada e poi negli Stati Uniti, i due sono costretti a separarsi bruscamente. Il tempo passa e Na Young cambia nome in Nora, costruendosi una nuova vita e una nuova identità in Occidente.

Dodici anni dopo, grazie ai social network, Nora e Hae Sung si ritrovano. Lei vive a New York e sogna di affermarsi come scrittrice; lui è rimasto in Corea del Sud, conducendo una vita più tradizionale. Le lunghe videochiamate riaccendono un sentimento mai del tutto sopito, ma la distanza e le diverse traiettorie li portano a interrompere di nuovo il contatto.

Passano altri anni: Nora è sposata con Arthur, uno scrittore americano, quando Hae Sung decide di andare a trovarla a New York. Il loro incontro, carico di silenzi e sguardi, mette tutti di fronte a domande profonde: cosa sarebbe successo se non si fossero mai separati?

Il film riflette sul concetto coreano di “in-yun”, il filo invisibile che lega le anime attraverso le vite, esplorando con delicatezza il peso delle scelte e delle possibilità non vissute.