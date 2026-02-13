Offerte Sky
Past Lives, trama e cast del film candidato agli Oscar 2024 stasera in tv

Cinema

Va in onda in prima tv su Rai 2, venerdì 13 febbraio, il film cinque volte candidato ai Golden Globe e due agli Oscar, che segue l'amicizia di un uomo e di una donna nell'arco di 24 anni

Past Lives, il film del 2023 che ha segnato il debutto alla regia di Celin Song, va in onda in prima tv su Rai 3 venerdì 13 febbraio.

La trama

Past Lives, esordio alla regia di Celine Song, è un racconto intenso e contemplativo che attraversa vent’anni di vita per interrogarsi sull'amore, il destino e l'identità. La storia comincia a Seul, dove la dodicenne Na Young e il coetaneo Hae Sung condividono un legame speciale, fatto di complicità e prime emozioni. Quando la famiglia di Na Young decide di emigrare prima in Canada e poi negli Stati Uniti, i due sono costretti a separarsi bruscamente. Il tempo passa e Na Young cambia nome in Nora, costruendosi una nuova vita e una nuova identità in Occidente.

 

Dodici anni dopo, grazie ai social network, Nora e Hae Sung si ritrovano. Lei vive a New York e sogna di affermarsi come scrittrice; lui è rimasto in Corea del Sud, conducendo una vita più tradizionale. Le lunghe videochiamate riaccendono un sentimento mai del tutto sopito, ma la distanza e le diverse traiettorie li portano a interrompere di nuovo il contatto.

 

Passano altri anni: Nora è sposata con Arthur, uno scrittore americano, quando Hae Sung decide di andare a trovarla a New York. Il loro incontro, carico di silenzi e sguardi, mette tutti di fronte a domande profonde: cosa sarebbe successo se non si fossero mai separati?

 

Il film riflette sul concetto coreano di “in-yun”, il filo invisibile che lega le anime attraverso le vite, esplorando con delicatezza il peso delle scelte e delle possibilità non vissute.

Il cast

La protagonista di Past Lives, Nora/Na Young, è interpretata da Greta Lee, che offre una performance sottile e intensa, rendendo con delicatezza l’evoluzione del personaggio attraverso anni di desideri, compromessi e riflessioni. Teo Yoo è Hae Sung, l’amico d’infanzia e amore perduto di Nora. La sua interpretazione è misurata e sensibile, capace di esprimere la nostalgia e la profondità di un sentimento che resiste al tempo e alla distanza. Completa il nucleo principale del cast John Magaro nel ruolo di Arthur, il marito di Nora, la cui presenza introduce un equilibrio di calma e comprensione, rendendo il triangolo emotivo ancora più complesso e realistico.

