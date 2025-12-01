Wake Up Dead Man e il bisogno del giallo: perché risolvere un delitto ricompone il caos
Con Wake Up Dead Man – Knives Out il giallo torna a essere un bisogno etico del nostro tempo. Da Poirot e Miss Marple a Benoit Blanc, un viaggio tra grandi classici, parodie colte e nuovi misteri per capire perché abbiamo ancora bisogno di trovare la soluzione del delitto per rimettere ordine nel caos. Tra fede, colpa, potere, comunità e verità, il cinema diventa un tribunale emotivo che interroga il presente e le nostre responsabilità
