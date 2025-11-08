Linea d’Ombra Festival 2025: il programma e gli ospiti

Offerte Sky
Linea d’Ombra Festival: al via la 30ª edizione a Salerno con “I Giovani favolosi”

Cinema

Dal 8 al 15 novembre 2025 Salerno celebra la 30ª edizione di Linea d’Ombra Festival, diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, con oltre 70 eventi e più di 500 giurati. Tema dell’anno è il “diritto al sapere”, filo conduttore di una settimana che unisce memoria e futuro. Ospiti Donato Carrisi, Milena Mancini, Vincenzo Marra, Edoardo De Angelis, Eran Riklis e molti alt

Al via la 30ª edizione di Linea d’Ombra Festival

Salerno celebra trent’anni di cinema, arte e formazione con la nuova edizione di Linea d’Ombra Festival, che prende il via oggi, sabato 8 novembre, e proseguirà fino al 15 novembre. Un traguardo importante per la manifestazione ideata e diretta da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, che quest’anno riflette sul “diritto al sapere” come motore di partecipazione e consapevolezza.

Un festival che guarda al futuro

Ad aprire la trentesima edizione sarà “I Giovani favolosi”, un incontro simbolico con la nuova generazione del cinema italiano: Samuele Carrino, Carlotta Gamba, Aurora Giovinazzo e Ludovica Nasti saranno protagonisti del tradizionale Ring serale, moderato da Boris Sollazzo e trasmesso anche in streaming.
Un vero e proprio passaggio di testimone tra memoria e futuro, che celebra trent’anni di ricerca sull’audiovisivo e la forza delle nuove voci del cinema europeo.

Un’edizione da record

Oltre 500 giurati e più di 70 appuntamenti rendono questa edizione una delle più partecipate di sempre. I tre concorsi principali – Passaggi d’Europa_30, CortoEuropa_30 e UniFest – rappresentano le tre anime del festival, tra lungometraggi, corti e opere audiovisive prodotte da studenti universitari di tutto il mondo.
Dalle 16.30 in Sala Pasolini si aprono le sezioni competitive con CortoEuropa_30 e i titoli Domenica sera di Matteo Tortone, Your Favourite Film di Claire Bonnefoy, Retirement Plan di John Kelly e I’m glad you’re dead now di Tawfeek Barhom.
Alle 18.30 tocca a Passaggi d’Europa_30, inaugurato da On the edge di Guérin van de Vorst e Sophie Muselle.

Ospiti e masterclass

Tra i protagonisti delle giornate successive spiccano Donato Carrisi, ospite del Ring di domenica 9 novembre, e una serie di masterclass che uniscono cinema, scrittura e performance:

  • Milena Mancini (martedì 11 novembre) con La costruzione del personaggio attraverso il movimento

  • Roberto Recchioni (mercoledì 12 novembre) con un incontro sui volti della narrazione contemporanea

  • Edoardo De Angelis (venerdì 14 novembre) con una riflessione sul mestiere del regista oggi

Mercoledì 12 novembre sarà anche la giornata del regista Vincenzo Marra, che presenterà il documentario 58% e sarà protagonista del Ring “Marra(dona) è meglio ’e Pelè”.

Premio Maestri del Cinema a Eran Riklis

Grande attesa per l’arrivo del regista israeliano Eran Riklis, che il 14 novembre riceverà il Premio speciale Linea d’Ombra – Maestri del Cinema. La serata sarà seguita da una Maratona Notturna dedicata alla sua filmografia, con cinque titoli fondamentali della sua carriera.

Eventi speciali e anteprime

Sabato 15 novembre il festival chiuderà con la proiezione speciale di 40 secondi di Vincenzo Alfieri, alla presenza del regista e degli attori Beatrice Puccilli e Justin De Vivo.
Tra gli altri ospiti: Manlio Castagna con I love Lucca Comics & Games, Loris G. Nese con Una cosa vicina, Loris Lai con I bambini di Gaza e Adriana Savarese, protagonista del corto Trotula e il sentiero nel vento di Federica Avagliano.

Un festival che unisce memoria e conoscenza

Trent’anni dopo la prima edizione, Linea d’Ombra Festival continua a essere un laboratorio di idee, linguaggi e generazioni.
In un’epoca in cui l’informazione è spesso frammentata, il “diritto al sapere” diventa qui un atto culturale e politico: un invito a comprendere, scegliere e partecipare.
A Salerno, il cinema torna a essere una lente per leggere il presente e immaginare il domani.

