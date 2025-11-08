Linea d’Ombra Festival 2025: il programma e gli ospiti

Dal 8 al 15 novembre 2025 Salerno celebra la 30ª edizione di Linea d’Ombra Festival, diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, con oltre 70 eventi e più di 500 giurati. Tema dell’anno è il “diritto al sapere”, filo conduttore di una settimana che unisce memoria e futuro. Ospiti Donato Carrisi, Milena Mancini, Vincenzo Marra, Edoardo De Angelis, Eran Riklis e molti alt

Al via la 30ª edizione di Linea d’Ombra Festival Salerno celebra trent’anni di cinema, arte e formazione con la nuova edizione di Linea d’Ombra Festival, che prende il via oggi, sabato 8 novembre, e proseguirà fino al 15 novembre. Un traguardo importante per la manifestazione ideata e diretta da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, che quest’anno riflette sul “diritto al sapere” come motore di partecipazione e consapevolezza. Un festival che guarda al futuro Ad aprire la trentesima edizione sarà “I Giovani favolosi”, un incontro simbolico con la nuova generazione del cinema italiano: Samuele Carrino, Carlotta Gamba, Aurora Giovinazzo e Ludovica Nasti saranno protagonisti del tradizionale Ring serale, moderato da Boris Sollazzo e trasmesso anche in streaming.

Un vero e proprio passaggio di testimone tra memoria e futuro, che celebra trent’anni di ricerca sull’audiovisivo e la forza delle nuove voci del cinema europeo.

Un’edizione da record Oltre 500 giurati e più di 70 appuntamenti rendono questa edizione una delle più partecipate di sempre. I tre concorsi principali – Passaggi d’Europa_30, CortoEuropa_30 e UniFest – rappresentano le tre anime del festival, tra lungometraggi, corti e opere audiovisive prodotte da studenti universitari di tutto il mondo.

Dalle 16.30 in Sala Pasolini si aprono le sezioni competitive con CortoEuropa_30 e i titoli Domenica sera di Matteo Tortone, Your Favourite Film di Claire Bonnefoy, Retirement Plan di John Kelly e I’m glad you’re dead now di Tawfeek Barhom.

Alle 18.30 tocca a Passaggi d’Europa_30, inaugurato da On the edge di Guérin van de Vorst e Sophie Muselle.

Ospiti e masterclass Tra i protagonisti delle giornate successive spiccano Donato Carrisi, ospite del Ring di domenica 9 novembre, e una serie di masterclass che uniscono cinema, scrittura e performance: Milena Mancini (martedì 11 novembre) con La costruzione del personaggio attraverso il movimento

Roberto Recchioni (mercoledì 12 novembre) con un incontro sui volti della narrazione contemporanea

Edoardo De Angelis (venerdì 14 novembre) con una riflessione sul mestiere del regista oggi Mercoledì 12 novembre sarà anche la giornata del regista Vincenzo Marra, che presenterà il documentario 58% e sarà protagonista del Ring “Marra(dona) è meglio ’e Pelè”.