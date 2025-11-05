Pathos Distribution e il ritorno del cinema breve nelle sale italiane

Due serate-evento a Roma, il 14 novembre al Cinema Parrot e il 3 dicembre al Cinema Don Bosco, per celebrare la forza e l’autonomia del cortometraggio. Pathos Distribution porta sul grande schermo una selezione di opere italiane e internazionali premiate nei festival, accompagnate da autori, cast e produzioni per un dialogo vivo sul nuovo cinema indipendente

C’è un luogo dove il cinema ritrova la sua urgenza primordiale: il corto.

Pathos Distribution rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del cinema breve, portando in sala una nuova selezione di cortometraggi italiani e internazionali. Due serate speciali – il 14 novembre al Cinema Parrot (via dei Bruzi 6) e il 3 dicembre al Cinema Don Bosco (via Publio Valerio 63) – accompagneranno il pubblico in un viaggio tra linguaggi, sguardi e storie che hanno già conquistato i festival di tutto il mondo. Ogni proiezione sarà introdotta dagli autori, dalle produzioni e dai cast, per creare un dialogo vivo tra chi il cinema lo fa e chi lo vive.

L’obiettivo: restituire al cortometraggio la dignità che merita, come forma autonoma e compiuta di racconto cinematografico, capace di emozionare, sorprendere e interrogare.

Un viaggio nel nuovo cinema breve Nel programma delle due serate, spiccano opere già premiate in numerosi festival, come Goodbye Baghdad di Simone Manetti, racconto intimo e politico sull’appartenenza e la memoria collettiva; In the Box di Francesca Staasch, che trasforma il formato quadrato in una gabbia emotiva; e A domani di Emanuele Vicorito, uno dei corti più acclamati del 2025, inno alla speranza e alla libertà da ogni pregiudizio. Accanto a questi titoli, anche I 12 passi di Fabrizio Denaro, Non puoi capirmi di Christian Dei, La prima volta di Pietro Bonaccio, Raana di Ahmad Monajemi, I Sabotatori di Francesco Logrippo e Marco Minciarelli, Free Spirits di Fabius De Vivo, Una notte ancora di Carmelo Segreto, Lucky Losers di Filippo Tamburini e Vincenzo Sgaramella, e Stringimi di Filippo Da Ros.

Un mosaico di storie e sensibilità che confermano la vitalità del cinema breve contemporaneo.

Educare lo sguardo, costruire comunità Distribuire cortometraggi in sala oggi è una sfida culturale prima ancora che produttiva. Significa confrontarsi con un mercato dominato dai lungometraggi e al tempo stesso riaffermare il valore del grande schermo come luogo di incontro e formazione dello sguardo. «Pathos nasce per dare voce alle nuove generazioni di autori e ai loro sguardi», spiega Emanuele Pisano, fondatore di Pathos Distribution.

«Il cortometraggio è il terreno dove tutto può nascere: un’idea, una visione, un percorso. Crediamo che riportarlo in sala sia un atto necessario per restituire al cinema la sua urgenza e la sua verità. È una forma completa, non un esercizio o un passaggio intermedio». A lui fa eco Roberto Urbani: «È fondamentale che la cultura, in tutte le sue forme, torni centrale. Gli autori, attraverso i loro corti, raccontano il modo in cui vedono la vita. Il nostro compito è valorizzare quello sguardo e portarlo al maggior numero possibile di spettatori». Conclude Maurizio Ravallese: «Non di soli festival può vivere un cortometraggio. È giusto creare spazi culturali che ne normalizzino la visione in sala, restituendogli la dignità di un’esperienza condivisa».

Un progetto per il futuro del cinema Le due serate romane sono solo l’inizio di un percorso più ampio che Pathos Distribution intende portare avanti con nuove collaborazioni, incontri, podcast e approfondimenti dedicati al cinema breve.

Un modo per costruire una comunità curiosa e consapevole, che riconosca nel corto non un frammento, ma una forma d’arte capace di contenere il mondo.