Cinema

Valeria Golino al Cinemoda Club di Vogue Italia e Kering, tra moda e cinema

Paolo Nizza

Al Cinema Arlecchino di Milano, durante l'evento organizzato in occasione della Fashion Week, l'attrice ha dialogato con Gian Luca Farinelli raccontando il ruolo decisivo dei costumi nella sua carriera: dai capelli come chiave interpretativa ai piumini de La Gioia, dalle reti di Respiro fino agli abiti sontuosi di Immortal Beloved. Un viaggio poetico che intreccia moda e cinema come linguaggi gemelli

