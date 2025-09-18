Strippoli racconta La valle dei sorrisi: "Il santo come un supereroe"

Il film è un horror psicologico soprannaturale, che esprime il gusto del suo regista per un genere che lo accompagna fin dagli anni della gioventù. "Il mio rapporto con l'horror si è consolidato da adolescente", racconta. Anche se il primo incontro con la paura nel cinema lo ha sperimentato con "Biancaneve e i sette nani". L'intervista