È in via di conclusione la post-produzione del regista di Dopo quella notte, Il mistero di Laura e Fuori c’è un mondo

È in via di conclusione la post-produzione de Il richiamo segreto, quarto lungometraggio diretto da Giovanni Galletta, regista di Dopo quella notte, Il mistero di Laura e Fuori c’è un mondo.

Prodotto da Artas Film, Il richiamo segreto rientra nel dramma con sfumature sentimentali, come i precedenti lavori del cineasta originario di Modena, abbracciando però stavolta anche tematiche soprannaturali.

Dopo essere stata abbandonata dal fidanzato, la venticinquenne Sara si trasferisce da Roma a Milano. Per il primo periodo sarà ospite di Matilde, una sua cara amica, nonché attrice già lanciata. Grazie a lei Sara farà le prime conoscenze nel mondo dello spettacolo, in cui intende entrare. La chiave di volta per entrambi sarà rappresentata dalla conoscenza di Camilla, figlioletta del compagno di Matilde. La ragazzina possiede infatti un’incredibile caratteristica, al di fuori del normale, della quale neppure suo padre sa nulla. Un segreto che non mancherà di cambiare a fondo la sua stessa vita, oltre a quelle di Sara e di Matilde.

Anche autore della sceneggiatura, Giovanni Galletta spiega: “Il richiamo segreto narra prima di tutto di tre vite accomunate dalla convivenza nello stesso appartamento in una grande città. Tre persone che attraversano insieme le intemperie di una bufera esistenziale per uscirne profondamente provate ma, al contempo, rinate. Ispirandomi ad una delle persone più incredibili che ho conosciuto, dotata di una particolare facoltà, mi sono domandato cosa può succedere quando una vita completamente al di fuori dell’ordinario arriva a contatto con altre due esistenze solo apparentemente più banali. Nel caso del mio film anche le derive esistenziali più profonde mettono sempre alla prova, ma non arrivano mai solamente per nuocere”.

Il cast de Il richiamo segreto è costituito da Miriam Gagino, volto noto della campagna pubblicitaria Campari, Chiara Shakti Cincis (Umami. Il quinto sapore), Giada Fortini (Berlinguer – La grande ambizione), Fausto Morciano (Funérailles (Non ti voglio)), Davide Berti (Vanitose (Vanity)), Cinzia Scaglione (Il commissario Montalbano), Matteo De Buono (Gli anni più belli) e lo stesso Galletta.

Con fotografia a cura di Gino Sgreva (Volevo un figlio maschio), montaggio di Armando Torricelli, costumi di Giulia Fulgaro (Enea), scenografie di Simon De Martino e musiche originali composte da Riccardo Della Ragione (L’erede), Il richiamo segreto si appresta ora ad intraprendere il proprio percorso nei festival cinematografici, per poi approdare nelle sale.