Addio a Nadia Cassini, attrice protagonista della commedia sexy

Nata come Gianna Lou Müller il 2 gennaio 1949 a Woodstock, New York, da genitori artisti di vaudeville in tournée, Nadia Cassini aveva origini italo-americane che l'hanno sempre legata al nostro Paese , dove ha costruito la sua lunga carriera cinematografica. Il suo esordio sul grande schermo è stato con Vittorio Gassmann nel film Il Divorzio. Nella pellicola, diretta da Romolo Guerrieri, Cassini intepretava una modella. Grazie alla sua notevole bellezza e alla sua simpatia, Nadia è diventata un'autentica icona della commedia sexy all'italiana. Tra i titoli da ricordare: Spogliamoci così, senza pudor... di Sergio Martino, episodio L'armadio di Troia (1976), Io tigro, tu tigri, egli tigra, di Giorgio Capitani, secondo episodio (1978) L'insegnante balla... con tutta la classe di Giuliano Carnimeo (1979) Io zombo, tu zombi, lei zomba, di Nello Rossati (1979) L'infermiera nella corsia dei militari di Mariano Laurenti (1979) La dottoressa ci sta col colonnello di Michele Massimo Tarantini (1980), Tutta da scoprire di Giuliano Carnimeo (1981) L'assistente sociale tutto pepe...di Nando Cicero (1981)

rEGINA DELLE AMAZZONI IN STARCRASH

Oltre alle commedie, Nadia Cassini partecipa anche a Scontri stellari oltre la terza dimensione, in film fantasy diretto da Luigi Cozzi con lo pseudonimo di Lewsi Coates sulla scia del successo di Guerre Stellari di George Lucas. Nel lungonetragggio datato 1978, Cassini veste panni della malevola Corelia, regina delle amazzoni. È dai tempi di Ercole e delle sue proverbiali fatichemche le donne guerriere raccontate da Eschilo ed Erodoto dettano legge e fanno un po’ come gli pare. Eppure, nonostante sia una formosa epigona di Ippolita, persino aa Nadia tocca piegare il capo e accettare le forbici, modello parca, dell’oltraggiosa censura. Spiace assai per Cozzi, libertino cineasta dal côté friccicarello che aveva immaginato un costume assai più osé e financo una sequenza di tortura degna della saga a fumetti di Guendalina. Avremmo avuto una trasfigurazione sul grande schermo delle tavole di John Willie, un florilegio cinematografico in piccante salsa BDSM. È d’uopo, invece, accontentarsi di un catfight un filo sbrigativo con la protagonista del film, Caroline Munro, che tuttavia conserva un suo perché. Lo scabro scontro tra le due procaci dive appare delizioso per una platea decisamente nerd, ma non solo