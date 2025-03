Nino Frassica chiuderà la XXIII edizione del BAFF Film Festival

L’appuntamento con Nino Frassica sarà un’occasione per presentare il suo nuovo libro, Piero di essere Piero , un’opera che raccoglie storie di “mille e duecento Pieri, quasi diecimila”, dando vita a un viaggio letterario nel suo inconfondibile mondo comico. Il libro racconta le storie surreali e ironiche di numerosi personaggi di nome Piero, ciascuno con una propria peculiarità. Tra loro ci sono sosia invadenti, uomini che si fingono piante per conquistare donne, benefattori esitanti, santi con una missione tardiva, un timido estremo e qualcuno bloccato in uno starnuto infinito.

Le parole del direttore artistico Giulio Sangiorgio

«Come ho già detto – commenta il direttore artistico Giulio Sangiorgio - non mi interessa invitare i grandi nomi perché sono personalità riconoscibili. Un festival non è una passerella a mero uso e consumo di foto, autografi e articoli di colore. Invitare Nino Frassica significa portare a Busto un grande comico che attraversa come una mina vagante il nazionalpopolare, smontando con la sua follia il linguaggio e mettendoci di fronte agli occhi come questo funziona o malfunziona. Lo fa nel suo ultimo libro, Piero di essere Piero e lo ha fatto anche nel cinema, con un film che è un culto per tutti coloro che al tempo sono riusciti a vederlo: Il bi e il ba di Maurizio Nichetti. Ecco: così come nei concorsi proponiamo un cinema non prevedibile, non omologato, non catalogabile, chiudiamo questo evento con l'incontro con Frassica, un avanguardista della parola, un comico unico, capace di parlare al grande pubblico e, insieme, di rompere gli automatismi del linguaggio, della letteratura, del cinema, della televisione».



Con questa serata speciale, il BAFF Film Festival conferma ancora una volta il suo impegno nel celebrare il grande cinema e i suoi protagonisti, regalando al pubblico momenti di intrattenimento, cultura e pura magia cinematografica.