Sudestival, si chiude la 25esima edizione del Festival di Monopoli

Sabato 15 marzo chiude il festival la consueta serata delle premiazioni, introdotta dalla proiezione di Actos por partes, diretto da Sergio Milán e distribuito da Tersite Film, Premio “Raffaella Carrà” dell’edizione 2024 del Pop Corn Festival del Corto di Porto Santo Stefano. In apertura, l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, che eseguirà le musiche del Padrino – parte II per celebrare un nobile cinquantenario: il Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora al Maestro Nino Rota.

Ospite speciale della serata finale l’acclamata attrice Lunetta Savino, che riceverà il Premio “Apulia Excellence”. Per l’occasione verrà proiettato Rosa, lungometraggio d'esordio della regista Katja Colja, nonché prima pellicola che vede Lunetta Savino come protagonista assoluta, candidata per questo film come miglior attrice protagonista ai David di Donatello e ai Nastri d’argento.