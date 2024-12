Girato tra Velletri, Lariano, Grottaferrata, Frascati, Colonna e Castel Gandolfo, il lungometraggio , diretto da Geraldine Ottier, continua a riscuotere successo sia in Italia che all’estero, confermandosi come un’opera fondamentale nella narrazione dei diritti LGBT+ attraverso il racconto della straordinaria vita di Mariasilvia Spolato, attivista e pioniera del movimento omosessuale italiano

Girato tra Velletri, Lariano, Grottaferrata, Frascati, Colonna e Castel Gandolfo, Io non sono nessuno , diretto da Geraldine Ottier , continua a riscuotere successo sia in Italia che all’estero, confermandosi come un’opera fondamentale nella narrazione dei diritti LGBT+ attraverso il racconto della straordinaria vita di Mariasilvia Spolato , attivista e pioniera del movimento omosessuale italiano

Prodotto da Manuela Montella per Tyche Productions srl, Io non sono nessuno sarà distribuito da Green Film in occasione della Festa della Donna 2025, un’uscita simbolica che celebra il coraggio e la determinazione delle donne che hanno lottato per la libertà e i diritti civili. Con un crescendo di consensi da parte di pubblico e critica, si conferma come un’opera capace di toccare corde universali, esplorando con sensibilità e autenticità le battaglie e i trionfi personali di Mariasilvia Spolato, portavoce di una generazione che ha lottato per la libertà di essere se stessi.

Geraldine Ottier ha dichiarato: "Io non sono nessuno è stato proiettato al Florence Queer Festival, è stata la prima proiezione, ha suscitato entusiasmo e commozione nel pubblico che si è tradotto in un lungo e caloroso applauso. Mariasilvia Spolato è stata una donna straordinaria, e raccontare la sua storia è stato un onore immenso. La risonanza che il film sta avendo a livello internazionale dimostra quanto sia universale il bisogno di parlare di diritti, coraggio e libertà. Spero che questa pellicola possa ispirare ancora molte persone a vivere senza paura e a non dimenticare le battaglie di chi ci ha preceduto".

Il film continua intanto il suo percorso in festival di tutto il mondo, rafforzando il messaggio di inclusività e consapevolezza sui diritti delle persone LGBT+.