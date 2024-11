Earl Holliman, l'attore de L'uomo della pioggia è morto a 96 anni

L'attore che vinse un Golden Globe per il suo ruolo da non protagonista nel film che in originale si intitola The Rainmaker si è spento lunedì 25 novembre 2024 a Studio City all’età di 96 anni. Aveva recitato anche in numerosi western e decine di film, tra cui Il gigante e Il pianeta proibito

Addio a Earl Holliman: l'attore che recitò nel film Il mago della pioggia è morto all’età di 96 anni.

La star che vinse un Golden Globe per il suo ruolo da non protagonista nella pellicola che in originale si intitola The Rainmaker si è spenta lunedì 25 novembre 2024 a Studio City all’età di 96 anni. Aveva recitato anche in numerosi western e decine di film, tra cui Il gigante e Il pianeta proibito. Holliman fu anche il protagonista del primo episodio di Ai confini della realtà nel 1959.



Nel 1956, in L'uomo della pioggia, ottenne il ruolo di Jim Curry battendo Elvis Presley, anch’egli in lizza per la parte.



Il suo compagno, Craig Curtis, ha annunciato la sua morte nelle scorse ore.

Curtis ha raccontato che, in una lettera a Holliman, Rod Serling scrisse della sua interpretazione ne Ai confini della realtà: “…la tua interpretazione è stata eccezionale, piena di profondità, sfumature e una straordinaria credibilità. In breve, Holliman, sei un attore incredibile!”. Lo riporta il magazine statunitense Variety, che nelle scorse ore ha dato la notizia della scomparsa di questa star di Hollywood.

Altri film in cui Earl Holliman ha recitato includono L’albero della vendetta, I ponti di Toko-Ri, Sfida all’O.K. Corral, Non mandarmi fiori, L’ultimo treno da Gun Hill, I quattro figli di Katie Elder e L’ambizioso.

Sul piccolo schermo, Holliman ha avuto un ruolo ricorrente in Police Woman e ha partecipato a serie come Hotel de Paree e Wide Country.

Ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1977.