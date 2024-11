1/6 ©Webphoto

Alvaro Morte è il protagonista di Lost and Found - La casa degli oggetti, thriller spagnolo in prima tv su Rai 4 martedì 5 novembre. Ex professore ed esperto di Shakespeare e teatro elisabettiano, fondatore di una compagnia teatrale, Morte è noto per aver vestito i panni di Lucas Moliner ne Il Segreto e "Il Professore" ne La casa di carta

