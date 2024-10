Addio a Teri Garr, attrice di Frankenstein Jr. e Tootsie

Candidata all'Oscar, aveva recitato diretta da Sydney Pollack, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese e Mel Brooks. Dal 2002 era malata di sclerosi multipla. Aveva 79 anni

È morta a 79 anni a Los Angeles Teri Garr, attrice comica e cantante candidata all’Oscar per Tootsie e celebre anche per i ruoli in capolavori come Frankenstein Jr. e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Da tempo era malata di sclerosi multipla.

La formazione e i primi ruoli Nata in Ohio, si era trasformata a Los Angeles dove si era diplomata alla North Hollywood High School, per poi iscriversi alla Cal State Northridge prima di trasferirsi a New York e studiare recitazione. La sua carriera nello spettacolo era cominciata come ballerina di go-go dance e con piccoli ruoli in sei film di Elvis Presley. Negli anni ’60 aveva ottenuto parti in produzioni televisive come Quella strana ragazza e Batman.

Le collaborazioni coi grandi registi Il suo primo ruolo con delle battute era arrivato con Sogni perduti, film di Bob Rafelson scritto dal suo compagno di studi attoriali Jack Nicholson. Era poi diventata cantante e ballerina fissa in The Sonny and Cher Show, per poi ottenere una parte in La conversazione di Francis Ford Coppola. Oltre che da Pollack, Brooks e Coppola, è stata diretta anche da Martin Scorsese (Fuori orario), Robert Altman (Prêt-à-Porter) e Peter Farrelly (Scemo & più scemo). In televisione ha recitato anche in un episodio di Star Trek, in due di M*A*S*H*, in uno di Sabrina, vita da strega, in tre di Friends, in uno di E.R. e in uno di Law & Order.