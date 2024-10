La Coda del Diavolo è il thriller in esclusiva stasera su Sky Cinema

La storia ci porta in una Sardegna fredda e oscura dove il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente. Appuntamento alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand

Tratto dal libro di Maurizio Maggi (Longanesi & C.), LA CODA DEL DIAVOLO è un action thriller ad alta tensione che vede protagonista Luca Argentero



Tratto dal libro di Maurizio Maggi (Longanesi & C.), LA CODA DEL DIAVOLO è un action thriller ad alta tensione che vede protagonista Luca Argentero (Saturno contro, Mangia, prega, ama, Poli opposti) nel ruolo di Sante Moras, un ex poliziotto oggi guardia carceraria, che viene incastrato per omicidio; al suo fianco Cristiana Dell’Anna (Gomorra – La serie, Qui rido io, Cabrini) che interpreta Fabiana Lai, una giornalista che non intende fermarsi di fronte alle apparenze, e sulle sue tracce Francesco Acquaroli (A casa tutti bene – La serie, Unwanted - Ostaggi del mare, Dogman) nei panni di Tommaso Lago, un commissario di polizia tanto inflessibile quanto determinato. Il film è diretto da Domenico De Feudis (Il Legame), scritto da Nicola Ravera Rafele e Gabriele Scarfone, prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere, ed è una produzione Groenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky.

SINOSSI

In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente. Sante Moras, ex poliziotto oggi guardia carceraria, viene accusato di un omicidio che non ha commesso: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Costretto alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago, Sante decide che l'unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti.



LA CODA DEL DIAVOLO | un film Sky Exclusive in onda lunedì 25 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.