Il Torino Film Festival 2024 sceglie 3 donne come presidenti di giuria

TFF, la giuria del Concorso Lungometraggi



La giuria del Concorso Lungometraggi è composta dalla presidente Margaret Mazzantini, scrittrice, drammaturga e sceneggiatrice. Per le sue acclamate opere, Mazzantini ha vinto alcuni dei più prestigiosi premi letterari, come il Premio Strega per Non ti muovere, il Premio Campiello per Venuto al mondo e il Premio Flaiano per Nessuno si salva da solo.

Con lei, nella giuria da lei presieduta, ci sono il regista macedone Milcho Manchevski, Leone d’oro a Venezia per il suo film Prima della pioggia (che è stato inoltre candidato agli Oscar per il miglior film in lingua straniera); l’attrice francese Anne Parillaud, celebre per le sue indimenticabili interpretazioni in film come Nikita di Luc Besson e Una per tutte di Claude Lelouch; Giovanni Spagnoletti, critico cinematografico che è stato anche professore di “Storia e critica del Cinema” all’Università “Tor Vergata” di Roma e che è autore e/o curatore di quasi cento pubblicazioni di ambito cinematografico. Spagnoletti è anche direttore della rivista di studi cinematografici e web-magazine Close up.

Infine, la giuria presieduta da Margaret Mazzantini vanta la presenza di Krzysztof Zanussi, uno degli autori più importanti del cinema polacco, regista e sceneggiatore di opere come La struttura di cristallo (1969), Illuminazione (1973), La costante (1980), L’anno del sole quieto (1984) e Perfect Number (2022).