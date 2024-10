Blade, ancora rinviata l'uscita del film reboot

Il titolo del MCU cancellato dal calendario Disney del 2025. Al suo posto Predator: Badlands, sequel di Prey

Non c’è pace per Blade. Il reboot MCU della trilogia con protagonista Wesley Snipes realizzata tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 non uscirà nemmeno nel 2025. La notizia era nell’aria, ora è ufficiale. Disney ha cancellato il titolo dal calendario delle uscite del prossimo anno, con la data del 7 novembre rilevata da Predator: Badlands, sequel di Prey.

Un film maledetto Sono passati cinque anni da quando, nel 2019, il reboot di Blade fu annunciato al San Diego Comic-Con. Da allora questo film sembra essere diventato vittima di una autentica maledizione, tra pandemie e scioperi, con continui cambi di sceneggiatori, riscritture, registi che hanno abbandonato il progetto, attori che si sono ritirati. A restare stoicamente a bordo è Mahersala Ali, attore Premio Oscar che vestirà i panni del vampiro mezzosangue che combatte l’oscurità. Dopo il forfait di Bassam Tariq, a dirigere la pellicola è stato chiamato Yann Demange. leggi anche Le nuove uscite Marvel dopo lo sciopero, da Deadpool 3 a Blade

Le parole di Mia Goth Mia Goth, ingaggiata per il ruolo della supervillain Lilith, ha rassicurato recentemente i fan sui piani dei Marvel Studios per il titolo: “Lo hanno a cuore, davvero – ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla giornalista di Deadline Natalie Sitek durante il lancio di MaXXXine, film di Ty West del quale è protagonista – Vogliono fare un gran film. Questo è quello che percepisco e mi fa stare bene”.