In via di chiusura le iscrizioni per il Vijion Shorts Awards

Ideato da Charlie Tango , regista e produttore di The Munchies – società di produzioni televisive che produce per Mediaset e con i più importanti editori nazionali – e organizzato in collaborazione con AppMovie di Mario Chiavalin , altra importante società di produzioni televisive e cinematografiche, il festival vedrà in concorso opere provenienti da tutto il mondo.

Sono aperte fino alle ore 00.00 del 14 Ottobre 2024 le iscrizioni al Vijion Shorts Awards , primo Festival a pubblicare i cortometraggi in gara sulla piattaforma gratuita Vijion.tv, la nuova tv dedicata alle passioni, all’interno del canale Shorts, in modo che tutti gli utenti possano votare il titolo preferito determinando il vincitore che sarà premiato con il Premio del Pubblico, la certificazione del Festival, più l’alloro digitale.

I corti saranno giudicati da una giuria tecnica e suddivisi in sette categorie, determinando il vincitore del festival che sarà premiato il 16 Novembre 2024 presso il CineMovie Abano in via Montirone 5 ad Abano Terme (Padova). Nella stessa serata verranno anche consegnati premi alla carriera ad attori che hanno avuto un ruolo significativo nella storia del cinema italiano. E, come il festival, anche la premiazione sarà speciale, perché l’evento, che vede la proiezione dei corti arrivati in finale, andrà in onda sia su Vijion.tv che sul canale Sky 809.

La giuria, chiamata a valutare il vincitore e le categorie professionali che più si distingueranno nella realizzazione, ovvero miglior regia, miglior performance attoriale, miglior montaggio e miglior fotografia, è composta dall’attrice Lavinia Longhi (Italiano medio) il direttore della fotografia Michele D’Attanasio, due volte vincitore del David di Donatello, la regista Anne Ritta Ciccone (Il prossimo tuo), l’attore Mirko Frezza (A mano disarmata), lo sceneggiatore Luca D’Alisera (2047: Sights of death), il regista e produttore Mario Chiavalin (La loggia occulta: Democrazia a rischio) e l’ideatore Charlie Tango.

“L’obiettivo del Festival è quello di creare un network di registi, attori, sceneggiatori e figure interessanti con cui sviluppare nuovi progetti che, magari, possano vedere una luce televisiva o cinematografica” dice Charlie Tango, “per questo, oltre al classico premio di onorificenza, abbiamo aggiunto l’importante occasione di co-produrre un nuovo progetto con il vincitore”.