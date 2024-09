Morta Kathryn Crosby, attrice e cantante vedova di Bing Crosby

Si è spenta a 90 anni per cause naturali, nella sua casa a Hillsborough, in California. I due erano stati assieme fino alla morte di lui

Si è spenta per cause naturali la sera di venerdì 20 settembre, nella sua casa di Hillsborough in California, Kathryn Crosby, cantante e attrice vedova di Bing Crosby. Avrebbe compiuto 91 anni il 25 novembre. L’annuncio è stato dato da un rappresentante della famiglia.

Il matrimonio con Bing Crosby Nata Olive Kathryn Grandstaff, aveva vinto un concorso di bellezza dopo essersi laureata alla University of Texas di Austin, e aveva così ottenuto un provino con William Holden. La sua carriera cinematografica era cominciata nel 1953, mentre già scriveva come editorialista di spettacolo per il giornale della sua città. L’incontro che le cambiò la vita avvenne pochi anni dopo, quando conobbe Bing Crosby, più grande di lei di 30 anni, sul set del film Bianco Natale, sul quale si era recata per realizzare una serie di interviste. I due si sposarono nel 1957, ebbero tre figli e rimasero uniti fino alla morte di lui, nel 1977.