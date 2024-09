Morta a Mantova l'attrice Anna Bianchi: aveva 55 anni

"La nostra amica e attrice è uscita di scena, ma rimarrà per sempre sul palco che amava, esempio di talento, forza d’animo, energia ed amore per il teatro": così l'Accademia Campogalliani ha annunciato la morte di Anna Bianchi, attrice 55enne, scomparsa dopo una lunga malattia.

Anna Bianchi, la carriera

Attrice innamorata dell'arte, Anna Bianchi era laureata in Storia dell’arte all’Università Cà Foscari di Venezia. Nella sua vita, infatti, oltre al teatro c'era il restauro. Incaricata di restaurare le statue ex voto del baldacchino del Santuario delle Grazie, la passione per la recitazione la coltivava studiando e impegnandosi a fondo. In ogni suo progetto.

Moglie dell’avvocato Francesco Bresciani e mamma di quattro figli (Luigi, Margherita, Giacomo e Alberto), recitava con l’Accademia teatrale Campogalliani.

Non solo: Anna Bianchi era anche una docente. E, insieme a tre altri artisti (Roberta Vesentini, Marco Remondini e Stefano Boccafoglia), la fondatrice della compagnia teatrale Senza trucco Ensemble, i cui spettacoli si concentravano sulla condizione della donna.